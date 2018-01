Os 20 pontos turísticos mais fotografados do mundo

Torre Eiffel ao fundo, Jardim do Trocadero ou ampo de Marte em primeiro plano. Com pouquíssima variação, o gramado em vez da fonte, quantas vezes você já viu a foto acima?

Pois só o Instagram publicou imagens muito parecidas com esta cerca de 1 milhão e 630 mil vezes. O equivalente a 35% dos cliques da Torre Eiffel que já passaram pela linha do tempo da rede social – um total de 4,65 milhões de fotos do monumento parisiense. O dado está em um levantamento feito pela World Photography Organisation, que atua em 180 países, a pedido da área de smartphones da Sony. O estudo mostra os pontos turísticos no mundo mais postados no Instagram, e também quais são os ângulos que os turistas mais escolhem para fotografar.

Figurinha repetida. O levantamento Xperia New Perspectives mostrou que os turistas que postam no Instagram são pouco criativos na hora de clicar. O segundo monumento mais “instagramado” do mundo, o Big Ben, em Londres, já foi postado 2,43 milhão de vezes – metade delas, de forma repetitiva.

O Cristo Redentor, no Rio, 16.º mais postado, com 581 mil fotos, chega a 71% de ângulos repetidos nos cliques. Machu Picchu, no Peru, 12.º lugar mais postado, é o campeão da mesmice, com 85% das 745 mil fotos muito parecidas entre si.

O resultado prático é o desinteresse dos seguidores. Ou seja, menos curtidas. Popularidade na rede social também depende de criatividade ao fotografar.

Além de analisar as hashtags no Instagram, a pesquisa entrevistou 5.352 pessoas, das quais 52% disseram preferir dar likes a fotos “diferentonas”. A seguir, fotógrafos experientes indicam como registrar melhor suas viagens – e ganhar curtidas por isso.

