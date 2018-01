Os banhos de Bath Bath concentra o que há de melhor em termos de arquitetura do século 18 e talvez por isso seja uma das cidades mais elegantes da Europa. Uma viagem para lá leva também de volta ao passado decadente do Império Romano e seus banhos - atração mais visitada. Na Abbey Churchyard, os artistas de rua se reúnem para entreter os turistas que visitam a Abbey e os Roman Baths (Abbey Churchyard; www.romanbaths.co.uk), do outro lado da praça. Ao lado dos banhos romanos está o elegantérrimo Pump Room, fundado por Beau Nash para ser o coração social da cidade georgiana dos spas (o atual prédio neoclássico data de 1786). Ao sul da abadia está o Sally Lunn?s Refreshment House & Museum (4 North Parade Passage; www.sallylunns.co.uk), antes uma padaria a serviço do monastério, reconhecida como a mais antiga casa da cidade. Escavações no local revelaram achados romanos, saxões e medievais. Ao norte da Abbey, na High Street, fica a entrada para o Guildhall, construído em 1777 no lugar onde funcionava o mercado de carne da cidade na era medieval. O prédio municipal é usado para funções cívicas e vale ser visitado sobretudo por seu salão de banquetes verde e dourado. Ao lado está o tradicional mercado - bom lugar para uma barganha. Pela porta leste o visitante se depara com uma paisagem de cartão-postal da Ponte Pulteney e seus três arcos sobre o Rio Avon. A leste do rio, a Great Pulteney Street segue longa e elegante. Subindo a montanha para oeste está a Queen Square, em Upper Town. Como a cidade adotou a escritora Jane Austen como moradora - ela morou um tempo no endereço 25 Gay Street - uma casa ali perto é hoje o Jane Austen Centre (40 Gay Street; www.janeausten.co.uk). Imponência A Bath Abbey (Abbey Churchyard; www.bathabbey.org), embora seja tecnicamente uma igreja paroquial, é chamada de "abadia" porque fez parte do monastério de Bath do século 8.º até a Dissolução, em 1539. Em sua parte inferior estão os Heritage Vaults, com exposições sobre a história dos monastérios, esculturas normandas e saxônicas. Precisão Longe do rio e subindo a montanha para oeste está a Upper Town, com sua imponente Queen Square, Assembly Rooms (www.museumofcostume.co.uk), Circus e Royal Crescent - preste atenção na precisão georgiana destes dois últimos.