Os estádios da Copa de 2010

A partir de domingo, as atenções do futebol se voltam para a África do Sul, sede da Copa das Confederações. O torneio será uma espécie de teste para o país, que em 2010 receberá a Copa do Mundo. Visitamos, no mês passado, quatro dos dez estádios que vão ser palco do Mundial - dois vão abrigar o torneio da semana que vem. Vá se preparando: quando a Copa do Mundo começar, 40 mil brasileiros devem aportar por lá, segundo a South African Tourism.

MOSES MABHIDA

O estádio de Durban era para ser um dos escolhidos para a Copa das Confederações, mas o atraso nas obras atrapalhou - deve ficar pronto só daqui a quatro meses. Após o Mundial, o arco superior, de 106 metros de altura, receberá um bondinho, de onde os turistas poderão ter uma vista privilegiada da cidade e de suas praias de ondas perfeitas. A 280 quilômetros de Durban fica a Reserva Hluhluwe-Umfolozi Game, onde você pode se hospedar em um hotel de selva e, de lá, fazer o obrigatório safári.

LOFTUS VERSFELD

Na semana que vem, o estádio será invadido pelas cores do Brasil. Em Pretória, capital administrativa do país (que ainda tem Cidade do Cabo como capital legislativa e Bloemfontein como judiciária), a seleção brasileira vai jogar as duas partidas finais da primeira fase da Copa das Confederações, contra os EUA (dia 18) e a Itália (21). Inaugurada em 1906, a arena foi reformada para os torneios e ganhou uma moderna cobertura.

SOCCER CITY

O imponente estádio de Johanesburgo foi construído para ser o centro das atenções. Ainda em obras - a previsão é de que fique pronto no fim de outubro -, tem a forma de um pote de cerveja da etnia zulu e vai ser palco dos jogos inicial e final da Copa de 2010. Terá capacidade para 94.700 pessoas.

ELLIS PARK

Além do Soccer City, que você vê no alto da página, Johanesburgo terá outro estádio para 2010, o Ellis Park. Antes disso, porém, o campo fará parte do calendário da Copa das Confederações (com sorte, veremos a equipe do técnico Dunga entrando no gramado no dia 28, data da final do campeonato). Entre um jogo e outro, viaje duas horas de carro e relaxe uns dias em Sun City, com hotéis luxuosos e intensa vida noturna.