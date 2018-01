Os festivais mais animados de Aarhus

O verão em Aarhus é sinônimo de festivais para todos os gostos – os principais ocorrem de maio a setembro. Programe-se:

Aarhus Festival

Até 3 de setembro, reúne mais de mil atrações culturais. A programação inclui artistas de rua grafitando murais, ioga ao ar livre, debates. Algumas atrações são pagas, mas a maior parte é gratuita. Além de palcos montados em parques, há um superfestival gastronômico, com muita cerveja dinamarquesa gelada. Confira a programação: aarhusfestuge.dk/en.

Spot Festival

Em maio, o Spot Festival leva às ruas da cidade de 100 a 200 shows com o que há de mais promissor no cenário de bandas nórdicas (spotfestival.dk/about/). As ruas ficam tomadas durante todo o dia

Northside

O festival de música ocorre em junho e dura três dias. Este ano, Radiohead foi uma das principais atrações. Os ingressos são salgados (em torno de R$ 450); northside.dk.