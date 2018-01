Os gigantes da temporada

Norwegian Sun - Estreante em águas nacionais

Pela primeira vez no Brasil, a armadora Norwegian Cruise Line (NCL) aposta no conceito de freestyle cruising, que vai da informalidade para se vestir a facilidades como o horário livre nos restaurantes. Não há turnos para as refeições e os passageiros também podem escolher se querem ou não dividir a mesa com outras pessoas.

São 15 opções gastronômicas no Norwegian Sun, sete delas exigem pagamento à parte: Ginza (oriental), Teppanyakk (japonês), Cagney’s (steak house), Moderno (churrascaria brasileira), Adagio (italiano), Le Bistro (francês) e East Meets West (carnes e frutos do mar).

Remodelada em 2016 e com capacidade para 1.936 passageiros, a embarcação possui 11 bares e lounges, duas piscinas (uma delas infantil), quatro jacuzzis e áreas para jogar basquete e golfe. O Mandara Spa, marca presente em todos os navios da companhia, tem um amplo cardápio de massagens, como tratamentos com pedras quentes ou algas e aromaterapia.

A temporada do Norwegian Sun foca nos destinos da América do Sul e vai até o Chile, e não inclui minicruzeiros ou temáticos. Partindo do Brasil, o navio oferece três roteiros em direção a Buenos Aires. Ao preço mínimo de R$ 2.322, é o pacote mais barato da companhia para o verão brasileiro. Ele sai do Rio de Janeiro (com pernoite) e passa por Búzios, Ilha Grande (RJ), Santos (SP), Punta del Leste e Montevidéu (ambos no Uruguai). A viagem de dez noites tem saídas em 13 de dezembro, 12 de fevereiro e 31 de março.

O roteiro inverso, da capital argentina ao porto carioca, também pode ser feito, com embarque em 3 de dezembro e pernoite em Buenos Aires. É nessa viagem que o transatlântico chega ao Brasil pela primeira vez - aporta em 13 de dezembro. A versão de sete noites (partidas em 5 de fevereiro e 24 de março) não inclui parada em Búzios.

Carnaval. Sem pacotes para as festas de fim de ano no litoral brasileiro, o navio e é uma alternativa para quem deseja viajar para longe no carnaval. Em fevereiro, ele visita a região da Patagônia, onde faz seis roteiros de 15 noites (com saídas alternadas de Buenos Aires e da chilena Valparaíso), ao preço mínimo de R$ 5.645. Parte do Chile em 19 de novembro, 21 de janeiro e 9 de março, e da capital argentina em 6 de janeiro, 22 de fevereiro e 10 de abril.

A temporada do Norwegian Sun pela América do Sul termina em 25 de abril, quando retorna à América do Norte, em uma viagem de 20 dias entre Valparaíso, no Chile, e São Francisco, nos Estados Unidos. Custa a partir de R$ 3.983.

Costa Fascinosa - Para se sentir dentro de um filme

A travessia de 18 noites do Costa Fascinosa em direção ao porto de Santos começa em Savona, na Itália, em 1° de dezembro (a partir de R$ 2.073,15). Ele faz escalas em Barcelona (Espanha), Casablanca (Marrocos), Tenerife (Espanha), Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro e Búzios (RJ). No retorno à Europa, o cruzeiro dura uma noite a mais. Nas paradas, entram Ilhéus (BA) e Alicante (Espanha) no lugar de Búzios e Barcelona. Com embarque em 17 de março, custa desde R$ 2.404,65.

Com saídas sempre de Santos, o navio fará minicruzeiros de três e quatro noites e viagens de seis a oito noites pela Bahia e pela região do Rio da Prata, alternadamente. O roteiro mais barato tem partida em 14 de março e dura três noites (a partir de R$ 979). O Fascinosa passa pelo Rio e por Ilhabela (SP).

No réveillon, as oito noites incluem parada para ver os fogos em Copacabana, antes de visitar Salvador, Ilhéus e Ilhabela. O preço mais em conta é de R$ 4.019 (para embarque em 30 de dezembro). Durante o carnaval, o transatlântico segue em 24 de fevereiro para Buenos Aires (com pernoite) e Montevidéu. São oito noites de cruzeiro que custam a partir de R$ 2.160.

Seus 3.800 passageiros têm à disposição cinco piscinas, sete jacuzzis, cinema 4D, teatro de três andares, simulador de Grand Prix e de golfe, quadra poliesportiva e circuito de jogging ao ar livre. Os tratamentos exclusivos do Samsara Spa, com 6 mil metros quadrados, incluem talassoterapia e banho turco, além de solário de raios UVA. A embarcação oferece ainda 13 bares e cinco restaurantes - o Club (cozinha internacional e mediterrânea) e o Samsara (cozinha orgânica e de pratos vegetarianos) exigem reserva e pagamento à parte. São 1.508 cabines - 588 delas com varanda. TUDO SOBRE - Temporada de Cruzeiros 2016-2017

Como no cinema. Se tudo isso não for suficiente para dar a impressão de estar vivendo um momento especial, o visual dos ambientes dá uma ajuda, já que presta homenagem aos clássicos do cinema. O filme E o Vento Levou inspira a área externa do navio. Já Quem Quer Ser um Milionário? batiza o cassino, com o nome The Millionaire Casino. Para completar a decoração, 329 obras de arte originais e cerca de 7 mil reproduções.

MSC Preziosa - Diversão à toda prova

Em sua terceira temporada no Brasil, o MSC Preziosa vai oferecer 23 roteiros de 3 a 8 noites, com embarques em Santos e Rio de Janeiro. Entre os portos visitados estão Salvador, Ilhéus (BA), Búzios (RJ), Ilhabela (SP) e Ilha Grande (RJ).

Para atender aos até 4.345 hóspedes, o navio tem sete restaurantes, sendo dois da rede Eataly - onde é possível comprar produtos como azeite da Ligúria e massas secas. No Ristorante Italia, as receitas levam ingredientes de pequenos produtores. De cozinha fusion mediterrânea, o moderno Galaxy é um dos destaques - funciona na discoteca e tem vista panorâmica.

O parque aquático inclui piscina de borda infinita e um tobogã com 120 metros de extensão, que faz curva para fora da área do navio. Ao todo, são quatro piscinas, sendo uma privativa do MSC Yacht Club, espaço VIP do Preziosa. Para as crianças, há atividades divididas por faixa etária, em espaços com brinquedos Chicco e Lego.

Já os adultos têm à disposição 20 bares e lounges e mais os tratamentos estéticos do MSC Aurea Spa, com 1,7 mil metros quadrados de área - inclui barbearia vintage para os homens. Para quem deseja ainda mais conforto, o MSC Yacht Club dá direito também a bar, lounge e restaurante exclusivos. Hóspedes dessa área usufruem do sistema de bebidas all inclusive, têm prioridade no embarque e desembarque e contam com menu de travesseiros.

Inaugurado em 2013, o navio tem 1.751 cabines, sendo 1.162 com varanda e 69 suítes do MSC Yacht Club. O roteiro mais em conta - um minicruzeiro de três noites que sai de Santos em 10 de abril - custa desde R$ 959. A viagem inclui paradas em Búzios e Ilha Grande.

Festas. Quem deseja ver a queima de fogos em Copacabana deve embarcar em Santos na véspera do réveillon. Além do Rio, o navio passa por Salvador, Ilhéus e Búzios - oito noites, a partir de R$ 6.009 em cabine dupla com varanda. Rio, Salvador e Búzios fazem parte do cruzeiro de sete noites no carnaval (mínimo de R$ 2.509, com saída de Santos em 25 de fevereiro).

Para roteiros mais longos, há a vinda ao Brasil e o retorno à Europa. Da italiana Gênova para Santos, são 18 noites com embarque em 19 de novembro. A partir de R$ 7.269, o roteiro inclui paradas na França, Itália e Espanha. O retorno a Hamburgo, na Alemanha, começa em Santos em 13 de abril. Durante o cruzeiro de 17 noites, o Preziosa visita Portugal, Espanha, Inglaterra e França, a partir de R$ 10.919.

MSC Musica - Puro relaxamento

O transatlântico vai realizar 13 cruzeiros pela região do Prata, sempre saindo do porto de Santos. Com partida em 19 de fevereiro, a viagem de sete noites é a mais em conta a bordo do MSC Musica. Custa a partir de R$ 1.749 e inclui visitas às uruguaias Punta Del Leste e Montevidéu, além de Buenos Aires. O mesmo roteiro pode ser feito durante o carnaval, quando o navio deixa o porto paulista em 26 de fevereiro (preço mínimo de R$ 2.409 por sete noites).

A travessia para o Brasil começa na romântica Veneza (Itália) em 29 de novembro. O transatlântico para em Valleta (Malta), Palma de Maiorca, Valência e Tenerife (as três na Espanha), Casablanca (Marrocos), Salvador, Búzios (RJ) e Ilhabela (SP). Atraca em Santos depois de 19 noites de viagem, tempo suficiente para relaxar à beira de uma de suas três piscinas (uma delas infantil) ou dentro das quatro jacuzzis.

Comer e relaxar. Os passageiros podem aproveitar ainda os tratamentos do MSC Aurea SPA, a pista de caminhada e as quadras de tênis, vôlei e basquete. Com capacidade para até 3.223 hóspedes, o navio tem 16 bares e quatro restaurantes, entre eles o oriental Kaito Sushi (pago à parte). Das 1.275 cabines, 809 têm varanda e 18 são suítes no Aurea SPA. Em 19 de março, a embarcação retorna à Europa. São 14 noites de travessia com passagem por Cabo Verde, Portugal e Espanha, até Veneza (desde R$ 3.089).

Pullmantur Sovereign - Tudo incluído

Das 23 saídas que o navio oferece dentro do litoral brasileiro, 19 são minicruzeiros. Nos feriados, faz viagens mais longas: de sete noites no Natal e no carnaval e de oito no réveillon. O itinerário mais em conta custa desde R$ 1.409 e tem quatro noites. Sai de Santos (SP) para visitar o Rio de Janeiro e Búzios (RJ), com embarques em 6, 10, 14 e 18 de dezembro. Essas escalas estão previstas na maior parte dos minicruzeiros.

O réveillon dá direito a ver os fogos de Copacabana a bordo do transatlântico. O embarque em Santos ocorre em 29 de dezembro, para uma viagem de oito noites por Rio de Janeiro, Salvador e Búzios. Custa desde R$ 4.268. O cruzeiro de Carnaval, com partida em 25 de fevereiro de Santos, sai por R$ 3.264 . O navio passa a noite de terça-feira (28 de fevereiro) em Salvador, além de atracar no Rio de Janeiro e em Búzios.

Para até 2.733 hóspedes, o Sovereign é o maior da Pullmantur em capacidade de passageiros. Fretado pela CVC, é o único da temporada brasileira com o sistema all-inclusive - o valor do pacote dá direito também às bebidas (incluindo alcoólicas).

Possui 1.162 cabines e cinco restaurantes, sendo que o Wu, de cozinha asiática, é pago à parte. A embarcação dispõe ainda de duas piscinas externas, duas infantis, duas jacuzzis, spa, parede de escalada, pista de footing e área de recreação infantil dividida por faixa etária.

Rumo à Europa. De volta à Europa, o Sovereign navega até Barcelona - embarque em 4 de março em Santos, a R$ 4.661. São 18 noites, visitando Rio, Búzios (RJ), Salvador, Recife, Cabo Verde e Tenerife (Espanha).

Costa Pacifica - Trilha sonora exclusiva

Tendo o Rio de Janeiro como ponto de partida, o navio vai fazer viagens de sete a nove noites pela Bacia do Prata. O pacote mais em conta é o de Natal: sete noites a partir de R$ 2.709, visitando Ilhabela (SP), Montevidéu e Buenos Aires. Em contrapartida, o cruzeiro de réveillon (nove noites) é o mais caro e inclui parada para ver a queima de fogos em Copacabana - com saída em 31 de dezembro ao preço mínimo de R$ 5.859. Do Rio, para em Búzios (RJ), Montevidéu, Buenos Aires e Ilha Grande (RJ).

Capaz de receber até 3.780 passageiros, em 1.504 cabines, o Costa Pacifica é voltado aos amantes da música. Tem trilha sonora exclusiva e presta homenagem a artistas como Mozart, Frank Sinatra, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, além de grupos como os Beatles.

A infraestrutura inclui quatro piscinas, cinco jacuzzis, academia, espaço infantil e percurso de jogging e patinação ao ar livre. O Samsara Spa tem área de 6 mil metros quadrados, com termas, piscina de talassoterapia e solário UVA com vista para o mar. Há 13 bares e cinco restaurantes, sendo que as refeições no Club e no Samsara não estão incluídas no pacote.

Travessias. A embarcação chega ao Brasil em 13 de dezembro, vinda da italiana Savona (embarque em 27 de novembro). Passa pela Espanha, Marrocos, Recife, Maceió, Salvador e Rio de Janeiro. O roteiro de 16 noites até Santos custa a partir de R$ 2.634,15. A viagem mais longa será a travessia de volta para Savona, com 17 noites, ao preço mínimo de R$ 2.787,15. A viagem começa em 2 de março, no entanto, não para em Recife e troca Marrocos pela França e outras duas cidades espanholas.