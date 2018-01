Os magos da ficção passaram por aqui

.

Torres, corredores a perder de vista e paredes de pedra erguidas séculos atrás. Você consegue pensar em cenários mais adequados à mágica saga do bruxo Harry Potter? Com características como essas, várias construções históricas na Inglaterra se tornaram sets ideais para as aventuras dos alunos e dos mestres de Hogwarts.

O turista pode ter acesso a pelo menos dez lugares espalhados pelo território inglês – e também na Escócia e no País de Gales. A começar pela Estação King’s Cross, em Londres, ponto de partida do Expresso Hogwarts. É na plataforma 9 que os bruxinhos atravessam, com seus carrinhos de malas, uma parede de tijolos para chegar à zona de embarque do trem da ficção.

No Rio Tâmisa, a moderna Ponte Millenium comparece no episódio O Enigma do Príncipe, lançamento mais recente da série, em julho. Veja por onde mais Harry Potter passou:

Universidade de Oxford | Os jantares nas enormes mesas de madeira foram filmados na Christ Church, na famosa universidade. O hospital da ficção também está lá, no prédio da Divinity School. Site: www.chch.ox.ac.uk.

Blenheim Palace | Um dos maiores da Grã-Bretanha, esse castelo fica na cidade de Oxfordshire, perto de Oxford. Além de locação para as cenas, o palácio foi local de nascimento do premiê Winston Churchill (1874-1965). Informações: www.blenheimpalace.com.

Castelo Alnwick | A fachada da escola de Hogwarts que aparece principalmente nos dois primeiros episódios fica no norte da Inglaterra, na fronteira com a Escócia. Em A Pedra Filosofal (2001), o bruxinho toma suas primeiras lições de magia nos jardins do Castelo Alnwick. No mesmo local foram filmadas também cenas do longa Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões (1991). Site: www.alnwickcastle.com.

Castelo Windsor | Uma das residências oficiais da rainha Elizabeth, o palácio emprestou o jardim Virginia Water Lake para servir de refúgio para a professora McGonagall depois de ela ter sido vítima de um feitiço maligno. A sequência faz parte de A Ordem da Fênix (2007). Site: www.royalcollection.org.uk.

Catedral Gloucester | Cenas da fantasminha chorona Murta Que Geme e das salas de aula da escola de Hogwarts foram rodadas entre as paredes com mais de 1.300 anos de história da catedral, em Gloucestershire. Informações: www.gloucestercathedral.org.uk.

Catedral Durham | Boa parte dos sombrios corredores da escola de magia, na vida real fica na catedral da cidade de Durham, no norte da Inglaterra. Informações: www.durhamcathedral.co.uk.

FOTOS | Christ Church, em Oxford (no alto), abrigou os jantares da escola de magia. Catedral de Gloucester (à esq.) e Blenhein Palace (à dir.) foram locações para salas de aula e outros ambientes