Os mais queridos na opinião dos hóspedes

A 2.ª edição do prêmio, realizado pela Zarpo (agência de viagens voltada ao segmento luxo) em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, elegeu dez estabelecimentos no Brasil. Por meio de uma complexa metodologia, que usou 12 mil questionários enviados aos hóspedes, foram avaliadas 250 casas, em três categorias: hotéis, resorts e pousadas. A ideia da Zarpo (zarpo.com.br) é brindar ofertas exclusivas a seus associados, que devem convidar amigos para obter mais descontos. Segundo Eloi Déchery, um dos sócios, os questionários serão repassados aos hotéis, que, assim, poderão ter um termômetro de seu serviço. Aqui, os vencedores.

COUP DE COEUR

Mirante da Colyna

Em Monte Verde (MG), teve o maior índice de avaliações positivas. Todos os seus chalés têm lareira e vista para a Mata Atlântica. Conta ainda com piscina e trilha ecológica. Diárias desde R$ 270 o casal, com café. Site: mirantedacolyna.com.br

HOTÉIS

Ouro

Praia do Estaleiro Guest House

São 21 quartos em Balneário Camboriú (SC) decorados com os preceitos do feng shui. Tem bar na praia, piscina, Wi-Fi grátis, um belo jardim e um bistrô onde são servidas delícias brasileiras. Ah, e seu bichinho é bem-vindo: basta informar no ato da reserva. A diária custa desde R$ 610 o casal; praiadoestaleiro.com.br

Prata

Lake Villas Charm

Localizado em Amparo, a 130 km de São Paulo, combina uma atmosfera relaxante com muito conforto: são só oito villas que têm à disposição 12 lagos, cachoeiras e minipraias particulares em 145 hectares. Se precisar relaxar ainda mais, o spa oferece produtos Bvlgari. Diárias desde R$ 980 o casal, com café; lakevillas.com.br

Bronze

Ilha do Papagaio

Uma ilha exclusiva, com apenas 17 bangalôs, no litoral de Santa Catarina. A apenas 35 quilômetros de Florianópolis, estão garantidos, além do sossego, belas paisagens, muitos mimos e privacidade para os hóspedes. É preciso se hospedar por no mínimo duas noites – diária para dois desde R$ 570, com café; papagaio.com.br

POUSADA

Ouro

Villa Tenório

É o próprio dono quem recebe os hóspedes da Villa Tenório, que fica na praia de mesmo nome em Ubatuba. Além do conforto, pode esperar exclusividade: há apenas cinco apartamentos. E, se a ideia é relaxar, o café da manhã acompanha seu ritmo e vai até as 11 horas. Diária desde R$ 350 o casal; villatenorio.com

Prata

Praiagogi

Apesar de estar a 2 km do centro de Maragogi (AL),

a pousada está a poucos passos do mar verdinho das piscinas naturais do balneário. Tem só cinco suítes,

que podem lotar em um instante. Mínimo de duas diárias (que somam R$ 900, para dois), inclui café da manhã e Wi-Fi; pousadapraiagogi.com/pousada

Bronze

Fazenda Baía Grande

Para experimentar a típica rotina pantaneira: focagem noturna de animas, passeio a cavalo, birdwatching. Fica em Miranda, porta de entrada para o Pantanal Sul, e tem cinco quartos. Pena o site estar só em inglês. Diárias desde R$ 740, com pensão completa – dá para esticar até Bonito, a 140 km; fazendabaiagrande.com.br

RESORT

Ouro

Iberostar Praia do Forte

Os números dão a dimensão deste resort baiano: 4 mil metros quadrados de piscina, cinco restaurantes para matar a fome, 12 km de praia para curtir. Há monitores para as crianças, quadras, shows. Pena o Wi-Fi ser pago à parte. O hotel exige um mínimo de três diárias (desde R$ 2.241 o casal); tinyurl.com/praiadoforte

Prata

Il Campanario

A badalada praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, abriga este resort de arquitetura inspirada no Mediterrâneo. Dispõe de cinco piscinas, serviço de praia e concierge. Há uma equipe de recreação para os pequenos e dois restaurantes – além de Wi-Fi grátis. Diária desde R$ 359, para dois, com café; ilcampanario.com.br

Bronze

Sehrs Natal

Na praia de Ponta Negra, em Natal, o resort é superlativo: tem spa, kids club, parque aquático, salão de beleza, centro esportivo, bar molhado… Há sete tipos de hospedagem, para quem vai com a família, amigos ou em casal. A diária custa a partir de R$ 330 para duas pessoas, com café da manhã; serhsnatalgrandhotel.com