Os mandamentos do turista ecológico

Stephanie Rosebloom, The New York Times

Você quer ser verde. Recicla. Fecha a torneira. Mas não vai abdicar de um voo para um paraíso tropical e de boas acomodações, apesar de os aviões emitirem gases de efeito estufa e das práticas rotineiras poluidoras dos hotéis. Afinal, você adora viajar – e bem.

Há esperança. Para ajudá-lo a dormir melhor sobre esses lençóis de muitos fios, aqui estão uma lista com maneiras de viajar com mais responsabilidade ambiental. Comece divulgando seus hábitos ecológicos de viagem e desligue os gadgets quando não os estiver utilizando para economizar bateria e reduzir o consumo de energia. As outras oito estão a seguir.

1. DESFRUTE O LOCAL

Coma a comida preparada com ingredientes nativos e compre souvenirs feitos localmente. Carregue os itens em ecobags, em vez de sacolas plásticas. Além de apoiar a economia local, tais compras geralmente significam menos embalagens e redução no uso de meios de transporte poluentes para transportar os produtos.

Comprar produtos cultivados localmente impacta positivamente a subsistência de pequenos empreendedores. Para reduzir as emissões ainda mais significativamente, consuma menos ou elimine de vez a carne vermelha; sua produção libera muito CO2.

2. LEVE POUCA BAGAGEM

Quanto mais pesada sua bagagem, mais combustível é necessário para transportá-la. Mesmo algo leve como um celular, multiplicado pelo número de passageiros, afeta o peso de um avião. Além disso, é mais fácil e mais divertido viajar quando você não está carregado de malas.

3. COMPENSE SEU VOO

Voar, especialmente no caso dos voos curtos, é a maneira de viajar menos sustentável que existe, de acordo com grupos como o Fundo de Defesa Ambiental. Algumas companhias aéreas oferecem uma tentativa de compensação da emissão de gases estufa por meio da venda dos chamados créditos de carbono. Passageiros de empresas como Delta e United calculam em seus sites sua parcela de responsabilidade na poluição emitida durante o voo e equiparam a viagem a um valor em dólares. Os clientes podem então doar dinheiro ou milhas a um projeto de conservação ambiental. Nas viagens de trem, a Amtrak tem uma calculadora que permite compensar o trajeto pela Carbonfund.org.

Algumas organizações dizem que esses programas são problemáticos. Outras alegam que as calculadoras de carbono em sites de aéreas são imprecisas e desconsideram diferenciais, como voar em primeira classe (que polui mais porque o passageiro ocupa um espaço maior). Mesmo assim, contribuir é melhor do que não fazer nada. Uma calculadora mais precisa é a carbonfootprint.com.

4. REUTILIZE MAIS, DESCARTE MENOS

Milhões de barris de petróleo são necessários para produzir as garrafas plásticas consumidas no planeta, de acordo com o Pacific Institute, de estudo de sustentabilidade da água. Em 2007, o grupo disse que a quantidade de petróleo usada tinha energia suficiente para abastecer mais de 1 milhão de carros e caminhões leves por um ano. Leve na mala uma garrafa reutilizável – quem bebe café e chá pode ajudar levando canecas em vez de usar copos descartáveis.

5. EXPLORE AS CIDADES A PÉ

Se não pode andar, vá de bicicleta; se não pode usar bicicleta, pegue metrô, ônibus ou trem; se alugar um carro, peça um híbrido; se contratar motorista, compartilhe a viagem via serviços como o Lyft e o Uber – embora a noção de que eles sejam bons para o meio ambiente ainda esteja sendo estudada.

Pesquisadores da NRDC Urban Solutions e o Centro de Pesquisa em Sustentabilidade do Transporte da Universidade da Califórnia, em Berkley, estão analisando se tais serviços são bons para o ambiente ou estão simplesmente congestionando as ruas, competindo com o transporte público e encorajando as pessoas a usarem carros. Resumindo: se puder, ande.

6. ESCOLHA PASSEIOS QUE NÃO AGRIDAM O MEIO AMBIENTE

Muitos grupos ambientalistas, incluindo o The Nature Conservancy, o Sierra Club e o WWF, oferecem viagens ecológicas e passeios que tentam não prejudicar os recursos naturais, a vida selvagem ou as pessoas das comunidades locais. Nos Estados Unidos, a Backroads e a REI Adventures também oferecem tours com baixo impacto ambiental.

7. E-TICKET PARA ECONOMIZAR PAPEL

Não é preciso imprimir documentos desnecessários. O e-ticket hoje funciona melhor em relação aos seus primórdios vacilantes. Ter o smartphone escaneado em aeroportos equipados com tal tecnologia já é, atualmente, algo bem mais tranquilo. Só não esqueça de deixar a bateria carregada.

8. HOSPEDAGEM MAIS VERDE

Baseado principalmente em respostas de hóspedes e proprietários sobre seus hábitos, o Airbnb divulgou em 2014 um estudo (sem valor científico, vale ressaltar) cuja conclusão era a de que compartilhar imóveis alugados resulta em redução significativa no consumo de água e energia, na produção de lixo e na emissão de gases de efeito estufa durante a hospedagem.

Mas se ficar em casa ou apartamento alugado não é exatamente a sua definição de hospedagem confortável, ou se o compartilhamento não é para você, é possível deixar qualquer hotel mais verde: reutilizar lençóis e toalhas mesmo nos estabelecimentos que oferecem a troca diária dos itens, tomar banhos curtos, desligar o ar condicionado ou substituí-lo por ventilador, baixar o termostato e gastar menos eletricidade evitando o secador de cabelo e apagando as luzes quando não estiver no quarto.

Você também pode escolher hotéis que contam com práticas sustentáveis como a captação da água da chuva, além de não aquecer ou resfriar quartos ou espaços desocupados. Para encontrá-los, verifique sites como o Green Hotels Association. O Expedia.com tem dicas ecológicas de viagem. Não sabe se o hotel escolhido é ecológico? A ong Nature Conservancy tem 10 perguntas (em inglês) que você pode fazer para descobrir.