Os melhores de Lisboa

Nos calçadões da Baixa, o centro de Lisboa, encontrei o simpático casarão do século 18 que abriga o Lisbon Lounge (lisbonloungehostel.com). No interior luminoso e arejado do albergue entendi o motivo de ele provocar tanto entusiasmo. Uma decoração impecável e sofisticadamente kitsch envolvia a sala de convivência de pé-direito duplo, onde uma cabeça de alce de papelão espreitava sofás brancos e mesinhas circulares feitas com cilindros de lavadoras de roupa. Meu quarto individual ( 48 ou R$ 136) era um espaço branco, minimalista, com uma cadeira de plástico transparente e uma estante de metal, sem banheiro privativo.

Na noite seguinte me mudei para o Independente. Ao subir a escadaria de pedra do lugar, tinha a sensação de estar me dirigindo a uma espécie de paraíso dos albergues. É bem verdade que eu havia desembolsado 80 (R$ 227). Mas já tivera a experiência de pagar o dobro e receber metade do serviço em hotéis convencionais.