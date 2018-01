Mais do que um local para passar a noite ou esperar uma conexão demorada, esses hotéis mostram que hospedar-se perto do aeroporto pode ser uma experiância quase tão agradável quanto no centro das cidades. A Skytrax, organização que avalia empresas do ramo de transporte aéreo, revelou os melhores hotéis em aeroportos do mundo - e também em cada continente. A edição de 2017 se baseou em mais de 13 milhões de questionários realizados com pessoas de mais de 105 nacionalidades. No período entre julho de 2016 e fevereiro deste ano, foram avaliados mais de 550 aeroportos ao redor do mundo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prêmio é entregue a partir de pesquisas de satisfação dos hóspedes que avaliam quesitos como: experiência no hotel, acesso ao aeroporto, profissionalismo do staff, limpeza, qualidade da comida e dos funcionários do restaurante e a presença de espaços de lazer. Uma curiosidade: dos 10 melhores do mundo, seis ficam na Ásia.

Apenas um hotel brasileiro apareceu na lista do Oscar da aviação. O Marriott São Paulo, localizado nas proximidades do aeroporto de Guarulhos, foi eleito o melhor da América do Sul. Confira a seleção dos 10 melhores hoteis do mundo e os cinco da América do Sul.

Os 10 melhores hotéis em aeroportos do mundo:

1. Crowne Plaza Changi - Cingapura

Com mais de 560 quartos, o Crowne Plaza localizado no aeroporto de Changi, em Cingapura, tem acomodações sofisticadas, piscina no centro do hotel, academia e dois restaurantes. O Imperial Treasure tem um cardápio baseado na culinária cantonesa, enquanto o Azur serve pratos da cozinha americana. A diária, com café da manhã, sai por US$ 240.

2. Pullman Guangzhou Airport - China

No Aeroporto Internacional de Guangzhou, na China, o Pullman Guangzhou tem uma ampla área de lazer, que inclui quadra de tênis, academia, sauna e banheiras de hidromassagem. A diária do hotel, também com café da manhã, custa a partir de US$ 105, dependendo da data de chegada e do tipo do quarto.

3. Hong Kong Sky City Marriott - Hong Kong

Localizado no Aeroporto Internacional de Hong Kong e próximo ao AsiaWorld-Expo, um complexo de exposições com mais de 70 mil m², o Marriott Hong Kong tem sauna a vapor, banheira de hidromassagem e cinco restaurantes, que apresentam opções asiáticas e ocidentais. A diária do quarto, que pode ter uma cama de casal ou duas de solteiro, por US$ 206.

4. Hilton Munich Airport - Alemanha

Localizado entre os terminais 1 e 2 do aeroporto de Munique, o Hilton oferece piscina, academia aberta 24h, sauna e banheira de hidromassagem. Os hóspedes ainda podem aproveitar o Nightflight Bar, um restaurente com iluminação colorida e palmeiras gigantes. O quarto, com vista para o jardim ou para o aeroporto, sai por US$ 251.

5. Regal Airport Hong Kong - Hong Kong

Situado a apenas dois minutos a pé do Aeroporto Internacional de Hong Kong, também próximo ao AsiaWorld-Expo e a apenas 13 minutos da Disney de Hong Kong, o Regal oferece um espaço com uma grande piscina com lounges e seis restaurantes de especialidades variadas, inclusive chinesa e japonesa. O hotel tem mais de 1.170 quartos, com diárias a partir de US$ 170.

6. Langham Place Beijing - China

A apenas 500 metros do Terminal 3 do aeroporto de Pequim e a uma hora da Muralha da China, o Langham Place é um dos hotéis mais importantes do País. Os hóspedes podem desfrutar de especialidades chinesas no restaurante Ming Court ou de pratos internacionais no The Place. Os quartos são equipados com janelas panorâmicas, DVD e cafeteira. As diárias ficam a partir de U$ 143, dependendo do tipo do quarto - com café, a tarifa mínima é de US$ 192.

7. Fairmont Vancouver Airport - Canadá

Considerado o melhor hotel da América do Norte, o Fairmont Vancouver está a apenas dois minutos da área de retirada de bagagens do Aeroporto Internacional de Vancouver. O estabelecimento é equipado com piscina coberta, academia e bares e restaurantes. A diária do quarto, que pode ter uma cama de casal ou duas de solteiro, sai por US$ 400.

8. Mövenpick Hotel Bahrein - Bahrrein

Com vista para a Baía de Arad e a Ilha de Muharraq, locais paradisíacos no Bahrein, o Mövenpick Hotel fica a dois minutos a pé do Aeroporto Internacional do Bahrein. O hotel oferece um spa luxuoso, academia, piscina e duas quadras de tênis iluminadas. A diária de um quarto, que vem com café da manhã, sai por US$ 400.

9. Hilton Frankfurt Airport -Alemanha

Localizado no edifício The Squaire no aeroporto de Frankfurt, o Hilton tem spa gratuito, academia, sauna a vapor e a vista panorâmica do restaurante Rise. A diária do quarto Deluxe, que tem um lounge na entrada, escrivaninha, TV LCD e Wi-Fi, sai por US$ 327.

10. Hotel NH Vienna Airport - Áustria

O hotel fica em frente à zona de desembarque do Aeroporto Internacional de Viena. A área de spa, com 350 m², inclui sauna, banho de vapor, academia e sala de relaxamento. Além disso, o hotel tem uma biblioteca aberta 24 horas. A diária, com café da manhã incluído, custa US$ 170.

Os 10 melhores hotéis em aeroportos da América do Sul:

1. Marriott São Paulo Airport - Brasil

O único hotel brasieiro na lista está a 3 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Dispõe de piscina ao ar livre, academia, serviço de câmbio e loja de produtos de beleza. O restaurante oferece café da manhã americano completo. A diária, com café da manhã, sai por R$ 590.

2. Wyndham Quito Airport - Equador

Localizado nas proximidades do aeroporto da capital equatoriana, o Wyndhman Quito oferece academia, sauna, transporte para o aeroporto e restaurante. A diária do quarto com duas camas, máquina de café e escrivaninha sai por US$ 122.

3. Marriott Bogotá Airport - Colômbia

A 1,5 km do aeroporto El Dorado e a 7 km do Estádio El Campin, casa dos times Millionarios e Independiente Santa Fé, o Marriott Bogotá tem café da manhã incluído na diária, academia e traslado de e para o aeroporto. A diária do quarto com uma cama king size e um sofá-cama sai por US$ 114.

4. Marriott Venezuela Hotel Playa - Venezuela

O Marriott Venezuela fica a 3 km do Aeroporto Símon Bolívar. O hotel tem restaurantes que oferecem tapas, frutos do mar e drinques, além de uma piscina ao ar livre e uma academia equipada. A diária do quarto com vista parcial para o oceano sai por US$ 104.

5. Costa del Sol Wyndham Lima - Peru

Com uma piscina no último andar, o Costa Del Sol Wyndham tem academia, spa com serviços de massagem e sauna, além do restaurante Paprika Lima, com pratos típicos peruanos e internacionais. A diária, com café da manhã incluído, custa US$ 159.

*Estagiária sob supervisão do editor de Suplementos Daniel Fernandes