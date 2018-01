Os paraísos particulares dos autores

Gabriel García Márquez, Nobel de 1982, nasceu em Aracataca, mas fez de Cartagena de Índias, no Caribe colombiano, a morada de sua alma. Ruas e praças da cidade estão em O Amor nos Tempos do Cólera, entre outros. José Saramago mora em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, desde 1991, quando O Evangelho Segundo Jesus Cristo foi censurado em Portugal sob o argumento de que ofendia os católicos. Ganhou o Nobel em 1998. Orhan Pamuk descreve como ninguém sua Turquia natal. Só a imagem que faz de Istambul, no livro de mesmo nome, já mereceria o Nobel de 2007. "Viajar pelo Bósforo (...) é ver a cidade (...) como uma silhueta, uma miragem."