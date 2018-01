Os primeiros em suas classes

Prezado mr. Miles: gostaria de lhe pedir que me contasse sobre o primeiro hotel, a primeira companhia aérea, a primeira empresa de cruzeiros e a primeira linha de trem do mundo. Creio que o senhor esteve na inauguração de todos eles... Outra perguntinha: o senhor pensa em passar o carnaval no Brasil?

Conrado Solis, por e-mail

"Well, well, my friend: vou começar pela segunda parte de sua pergunta. Eu até cogitei voltar ao Brasil no carnaval, mas, conforme atesta a sua pergunta, a cota de palhaços já está esgotada. Isn't it?

However, a pergunta é de interesse geral e, apesar de seu rude humor, vou respondê-la para todos os demais leitores. Já contei aqui, em crônicas passadas, que o hotel mais antigo do mundo - incluindo na conta pensões, hospedarias ou palácios - é o Hoshi Ryokan, no Japão, que recebe viajantes (entre eles eu mesmo) há mais de 1.300 anos. Fica em Ishikama, conserva valores antigos como a cerimônia do chá e o uso do yukata - a very light quimono - para dormir. É perfeitamente possível acreditar que está nas mãos da mesma família há 46 gerações.

Seiscentos anos mais novo, mas ainda assim notavelmente longevo, o Hotel Zum Roten Baren (Hotel dos Ursos Vermelhos), em Freiburg, na Alemanha, atende desde 1387. Tem uma boa cozinha regional e sua fachada é lindamente decorada. Preciso mencionar, as well, o Blaue Gans (Ganso Azul), em Salzburgo, na Áustria. Ele tem 37 anos a mais que o outro animal colorido da Alemanha. Mas, unfortunately, seus novos proprietários decidiram fazer uma remodelação para torná-lo uma espécie de hotel de arte. Shame on them! Sobre a mais antiga companhia aérea em operação no planeta, o título deveria ser da KLM, da Holanda, inaugurada em outubro de 1919. Mas como ela não voou durante toda a Segunda Guerra, quem se jacta de estar há mais tempo nos ares é a Qantas, da Austrália, fundada em novembro de 1920 - e sem interrupções em sua operação.

No setor ferroviário, my friend, há querelas. Considerada oficialmente a mais antiga ferrovia do mundo, a Stockton & Darlington fez sua primeira viagem oficial em uma linha própria de 40 quilômetros de extensão. A façanha foi levada a cabo em 1825 e registrada pela imprensa da época. Mais tarde, a companhia acabou se fundindo a outras e o nome original desapareceu. However, no Condado de Durham - também em nossas ilhas - uma pequena empresa chamada Tanfield Railway garante ter realizado uma viagem experimental 100 anos antes (e sem testemunhas). Baseada em relatos orais, ela não apenas se anuncia como a ferrovia mais antiga do mundo como ainda opera, para passeios, em uma linha de apenas 4,8 quilômetros. Na frente, a velha Mary Smoke (maria-fumaça) e dois ou três vagões simples acoplados.

I'm very sorry, mas a modéstia ia me impedindo de contar que também a mais antiga companhia de cruzeiros ainda em funcionamento tem alma britânica. Trata-se da P&O, antigamente chamada de Peninsula and Oriental Steam Boats. Quando o Imperador D. Pedro I declarou vossa Independência, a P&O começava a conquistar seus mares. Espero que vocês façam bom proveito dessas informações e, for sure, que elas continuem inspirando-os a viajar.

*Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Ele esteve em 183 países e 16 territórios ultramarinos.