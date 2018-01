OSTENTAÇÃO

Um dia de compras pode incluir uma volta por lojas da Rodeo Drive como Chanel, Louis Vuitton, Valentino e uma esticadinha ali perto, em Melrose, que abriga Vivienne Westwood e Alexander McQueen, além de outros nomes famosos, onde é possível comprar com hora marcada. Se você tiver sorte, o carro do hotel para te dar uma carona até elas pode ser um imponente Rolls Royce.

E, se no fim do dia, a maratona tiver sido muito puxada, dá para relaxar com uma massagem no spa do hotel ou fazer um tratamento de beleza no salão que exibe Uma Linda Mulher em looping, sem parar.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na frente. Outro programa com grande procura em Los Angeles, o parque Universal Studios (universalstudioshollywood.com) pode ser visitado de um jeito mais exclusivo, sem filas. Por US$ 349 (R$ 773) por pessoa, o passe Vip Experience dá acesso a uma recepção especial, com comida e bebida, e a furar filas nos brinquedos, que é o que importa de verdade.

Inaugurado há dois anos, o simulador Transformers - The Ride 3D é a mais nova e emocionante entre as atrações do parque. Em um carrinho que chacoalha e se desloca por trilhos, o visitante é jogado no meio da ação em uma luta entre Autobots e Decepticons - na saída, não se espante ao ver sua própria cara de susto na foto que você nem percebeu que foi tirada. Tampouco subestime simuladores aparentemente inocentes e fofinhos, como Simpsons e Meu Malvado Favorito. Você pode passar vergonha com sua reação no meio da criançada.

Mas a parte mais fascinante do passeio é desvendar um pouco do que se passa por trás das câmeras de Hollywood. A bordo de um pequeno ônibus aberto, é possível conhecer cenários de alguns clássicos do cinema, como Tubarão e Psicose. Ter a sensação de que Norman Bates vai correr atrás de você com uma faca ou que Bree, Lynette ou Gab, de Desperate Housewives, surgirão na janela para dar tchau já valem a diversão. / R.T.