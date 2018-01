Ostentação

Las Vegas (Estados Unidos)

Diversão não vai faltar: da Submarino Viagens, o pacote de 4 noites (21 a 25/12), em hotel três-estrelas, prevê apenas passagens aéreas e hospedagem. Peça ao concierge dicas para reservar a ceia

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

natalina de acordo com seu orçamento.

R$ 4.709,41 por pessoa; submarinoviagens.com.br

Alemanha

O cruzeiro fluvial Mercados de Natal Clássicos, a bordo do navio River Queen, prevê tours por várias dessas feiras tipicamente natalinas e também por castelos, entre

Nuremberg e Frankfurt. Transfers, bebidas e passeios estão incluídos. São 8 noites, com saída em 21/12. O roteiro está à venda na Agaxtur e na Queensberry.

US$ 2.799 (R$ 7 mil) por pessoa, com pensão completa; agaxturviagens.com.br e queensberry.com.br

Fiji e Nova Zelândia

O pacote da Cinqtours Viagens é para passar as duas datas do fim do ano bem longe de casa. De 20/12 a 10/01, serão 19 noites entre o paradisíaco arquipélago de Fiji e os principais destinos da Nova Zelândia, como Queenstown (terra do bungy jump), Christchurch e Auckland. Duas noites serão passadas em vinícolas. Inclui aéreo, passagens de trem panorâmico e carro alugado em alguns trechos específicos do roteiro.

US$ 5.450 (R$ 13.629) por pessoa; cinqtours.com.br