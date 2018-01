As atrações do parque Silver Dollar City ficam escondidas nas montanhas de Ozark e não são visíveis a partir do estacionamento. Por isso, ver a Outlaw Run foi uma revelação. O circuito usa as encostas naturais do entorno, deixando os turistas acima das árvores e proporcionando uma vista deslumbrante da paisagem antes do mergulho de 49 metros e da primeira inversão, em espiral. E continua a acelerar em meio aos bosques com suavidade.

Uma de suas características mais surpreendentes é a wave turn: a pista fica a 90 graus de inclinação em relação ao seu tronco. À direita: o chão. À esquerda: o céu. Isso é particularmente agradável porque os carrinhos usam um sistema de segurança que mantém você preso ao banco, mas deixa a parte superior do corpo livre. Na sequência, um giro duplo completo que faz tudo rodar ao redor.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outlaw foi construída em 2013 pela Rocky Mountain Construction, empresa com tradição em transformar woodies em híbridos ao reequipar os trilhos com a nova tecnologia de aço Ibox. No caso, a pista foi construída em seis camadas de madeira e finalizada com uma de aço, o chamado Topper Track, que mantém o alinhamento da pista, proporciona um deslize suave dos carrinhos e impede que os trilhos se expandam ou contraiam com o calor.

Dica. O Trailblazer Pass permite repetir a experiência - e todas as atrações do parque - por até oito vezes seguidas.