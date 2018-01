A ideia do Outlook Festival é fazer o público viajar nas batidas da bass music, mistura de ritmos eletrônicas que vão do drums bass ao hip hop. Apesar de ocorrer em território croata, grande parte dos seus organizadores e artistas vêm do Reino Unido. É o caso do Jurassic 5, Roni Size Reprazent e Gentleman’s Dub Club, entre outros.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o ponto alto do festival está mesmo no lugar onde ele é realizado, o Forte Punta Christo, erguido no século 19 numa península que dá acesso à Baía de Pula. Há três pátios internos, onde cabem até 3 mil pessoas. De dia, há festas na praia e em barcos e, à noite, o festival anima a multidão.

O site do festival tem várias sugestões de hospedagem, de camping na área da praia (pacote com alojamento, ingressos e translado a partir de US$ 533 o casal) a hotéis e casas para alugar. O ingresso avulso custa US$ 225. Mais: outlookfestival.com.