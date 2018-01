Outono em Santa Catarina Santa Catarina recompensa os que esperam pelo fim do verão para visitar o Estado mais desejado do País. O outono é historicamente a época mais seca: em abril chove menos de 100 milímetros em Florianópolis, contra quase 200 milímetros em fevereiro. Os engarrafamentos diminuem na capital e desaparecem em outros pontos do litoral.