Outono no Brasil

Ano passado tivemos um outono molhado, mas se São Pedro se guiar pelo almanaque, começa agora a melhor época para curtir com tempo firme as praias de Ubatuba, Paraty, Angra e Ilha Grande. Amém.

Chapadas

Passadas as chuvas do verão, as Chapadas Diamantina, na Bahia, e dos Veadeiros, em Goiás, estão com vegetação verdíssima e cachoeiras caudalosas. Quanto mais cedo você for, mais bonito encontrará o cenário.

Brasília

Não pense na capital dos muitos escândalos políticos. Admire a arquitetura singular e aproveite a simpatia da população. Neste ano, as comemorações do cinquentenário deixam a cidade mais atraente.

Jalapão

Inviável de ser visitada durante a época quente do verão, a região se torna um dos destinos mais interessantes e cobiçados do outono-inverno brasileiro. Vale o mesmo raciocínio das Chapadas: não espere secar demais para aproveitar o local.