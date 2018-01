Outras experiências

A forma de aproveitar a natureza particular do país para a atividade turística é considerada exemplar. Penhascos, cavernas e vulcões se tornaram o cenário perfeito para aventureiros iniciantes e experientes - as operadoras são certificadas pelo governo. Catorze parques nacionais delimitados ajudam a garantir a preservação.

Austrália

Para evitar que os sensíveis corais da Grande Barreira sejam destruídos pelo turismo de massa, os barcos maiores só podem atracar em bases específicas - dessa forma, o impacto ambiental se restringe a uma área limitada. No entanto, há quem defenda práticas mais restritas. Isso porque mergulhadores certificados podem desbravar trechos ainda intocados do recife, causando mais impacto.

Costa Rica

O lema "no artificial ingredients", adotado pelo país para se promover internacionalmente, já indica sua vocação para o turismo sustentável. Cerca de 80% dos hotéis lá instalados têm menos de 20 quartos e adotam práticas de energia renovável. A grande maioria (incluindo os resorts de luxo) contrata preferencialmente profissionais de comunidades próximas e compra mercadorias agrícolas somente de produtores do entorno.