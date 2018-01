Outras ilhas

É a maior do arquipélago e tem como principal atrativo o Vulcão Kilauea, considerado o mais ativo do planeta. A ilha é ótima para interagir com a vida local e com a natureza - há muitas opções de caminhadas - e não muito adequada a quem procura luxo ou gastronomia sofisticada.

3 Kauai

É conhecida como 'ilha jardim" por ser muito verde e preservada. Kauai tem paisagens naturais de tirar o fôlego, caso das falésias ao longo da Costa Napali e do Cânion Waimea, praias sem lotação excessiva (Poipu, Hanalei Bay...) e pequenas cidades históricas, como Hanapepe e Koloa.

1 Maui

Segunda maior ilha do arquipélago, Maui mostra o que o Havaí tem de melhor: mansões, ondas gigantes, vulcão adormecido. No lado oeste, a cidade de Lahaina, com suas casas de madeira, tem restaurantes e galerias de arte. Perto, Ka'anapali e Kapalua são ocupadas por uma infinidade de resorts e praias de areia clara. No sul, Makena tem praia de nudismo.

A estrada de Hana, ao longo do Pacífico, leva à cidade homônima (na foto, um mercado local) e é cheia de motivos de parada: de floresta de bambus a praia de areia preta. A praia de Ho'okipa é paraíso do windsurfe. Jaws, famosa pela onda gigante que quebra na costa, não está longe. No centro da ilha está o Vulcão Haleakala - a vista lá do alto inclui ilhas vizinhas. / GUSTAVO COLTRI

Além de Oahu, onde está a capital Honolulu, o maior aeroporto e boa parte da infraestrutura, o Havaí é formado por outras seis ilhas principais e habitadas. Desbravar cada uma delas é uma chance de conhecer mais das paisagens e costumes desta região. Em Molokai, a maioria da população é formada por descendentes de havaianos nativos, que preservaram a conexão com o passado e o gosto pela vida ao ar livre. Kaunakakai é a principal cidade. A pequena e isolada Lanai é o lugar certo para casais, em endereços como os resorts de Hulopoe Bay, no sul.