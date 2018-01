Outras lendas

Cidades litorâneas e vilas de pescadores perdidas no tempo se enfileiram nos cerca de 3.200 quilômetros que ligam Nova York à ponta sul da Flórida. Dos resorts e cassinos de Atlantic City à vitoriana Cape May, de pontos históricos da Guerra Civil americana aos passeios navais da Chesapeake Bay. Ah, claro: Miami surge perto do fim do caminho.

4 Rota 50

Conhecida como Estrada Solitária, a Rota 50 cruza o centro dos Estados Unidos, desde São Francisco, no Pacífico, ao Atlântico. Passa por 12 Estados, em um trajeto de 5,1 mil quilômetros. Entre cidadelas paradas no tempo, cruza belezas como as Montanhas Rochosas e os Montes Apalaches. E termina no Estado de Maryland.

2 Grande Norte

A partir de Seattle, o roteiro segue pela Rota 2, sempre perto da fronteira entre Estados Unidos e Canadá - o que garante paisagens montanhosas e belíssimas como a do Parque Nacional Glacier (nps.gov/glac), em Montana. Na região dos Grandes Lagos, pode-se escolher entrar em território canadense, até Montreal. E terminar a viagem no Maine.

1 Rota do Blues

O roteiro por cinco Estados começa em Atlanta, na Geórgia, e soma cerca de 1.900 quilômetros Os Montes Apalaches (desde Atlanta, pela Rota 19) estão no caminho. Nashville, com estúdios e bares de música country, blues e jazz, também. Memphis, a cidade-museu de Elvis Presley. O roteiro termina - como não? - em New Orleans, a cidade mais musical dos Estados Unidos.

Hoje, a lendária Rota 66 (foto) sobrevive como caminho histórico e turístico - há rodovias mais modernas para quem tem pressa. E continua a povoar os sonhos dos estradeiros. Com 3.755 quilômetros de extensão, começa em Chicago e passa por oito Estados. Entre os destaques, o Cadillac Ranch, no Texas, e os motéis Blue Swallow (blueswallowmotel.com) e Wigwam (wigwammotel.com), que existem desde os anos de 1930 e 1940. A rota termina no píer da californiana Santa Monica. Quer ideias menos conhecidas (dos brasileiros), mas também lendárias, para colocar o pé na estrada em território americano? Vejas as sugestões. / M.N.