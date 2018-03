Outras Patagônias

Puerto Chacabuco, Chile

As belas Capillas de Mármol são um monumento natural deslumbrante no norte da Patagônia chilena. A navegação até a geleira San Rafael é linda e também inclui o brinde com bebida finalizada com pedras de gelo de glaciar. Para ver tudo isso, a base é Puerto Chacabuco. Chega-se lá pelo aeroporto de Balmaceda; desde o Brasil, o voo tem conexão em Santiago. Leia mais: bit.ly/nortepchile.

Ushuaia, Argentina

É possível ir de Puerto Natales a Punta Arenas, e daí a Ushuaia, em ônibus da Bus Sur (bussur.com). Punta Arenas também é ligada a Ushuaia por pequenos aviões da DAP (dapairline.com); e navios Australis (4 noites; bit.ly/australi), que incluem Avenida dos Glaciares, Cabo Horn e Baía Wulaia. Em Ushuaia, visite o Parque Nacional Tierra del Fuego e navegue pelo Canal de Beagle.

El Calafate, Argentina

É a cidade-base para visitar o majestoso glaciar Perito Moreno. Está a cerca de 7 horas de ônibus de Puerto Natales, também com a Bus Sur (bussur.com), e há voos desde Buenos Aires (e também de e para Ushuaia). Visite também a geleira Upsala e faça o bate-volta a El Chaltén com a Caltur (caltur.plataforma10.com.ar); são 215 km de distância e a cidade é perfeita para quem gosta de trekking.