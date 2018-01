Outros destinos carnavalescos

R$ 999

Decolar.com

Aéreo, 5 noites (24/2 a 1º/3) e café na Pousada Mezanino. Atenção: transfer do e para o aeroporto de Belo Horizonte não incluído.

R$ 1.235

CVC; cvc.com.br/lojas

Não inclui aéreo. São 5 noites (24/2 a 1º/3) no Hotel Luxor, no centro histórico, com café. Preço por pessoa em quarto duplo.

FLORIANÓPOLIS

R$ 1.412

Decolar.com

O pacote de 24/2 a 1º/3, inclui aéreo e 5 noites com café no Eco Residencial Dona Francisca.

R$ 1.461

Top Brasil; bit.ly/topflorianopolis

Com aéreo, 4 noites com meia pensão no Plaza Florianópolis Hotel (no centro) e traslados e chegada e saída. De 26/2 a 2/3.

R$ 1.768

Submarino Viagens; bit.ly/subfloripa

4 noites com café e aéreo, no Hotel Slaviero Executive, no centro. De 24 a 28 de fevereiro.

BELO HORIZONTE

R$ 157

Bristol Merit Hotel

No centro de Belo Horizonte, o valor é referente à diária para duas pessoas, com café.

R$ 720

CVC; cvc.com.br/lojas

O preço é amigável, mas o Hotel Ramada Encore Minascasa fica a 10 km do centro e do bairro boêmio da Savassi. São 4 noites (saída em 24/2), café e aéreo.

R$ 752

Hotel My Place Savassi; myplacesavassi.com.br

Hospedagem (sem aéreo), de 25/2 a 1º/3, para duas pessoas, cortesia para uma criança de até 5 anos e café.

R$ 892

Zarpo; bit.ly/zarpobh

Sem aéreo. A operadora vende 4 noites (24 a 28 de fevereiro) de hospedagem para dois adultos e uma criança de até 12 anos no hotel Promenade Toscanini, no bairro Savassi. O preço inclui café da manhã e o hotel aceita cães.

SÃO LUÍS, MARANHÃO

R$ 1.628

Submarino Viagens; bit.ly/subsaoluis

O carnaval de São Luís tem escolas de samba, blocos, marchinhas e manifestações da cultura local. O pacote inclui aéreo e 5 noites no Hotel Green Smart, com café.

Não perca

Florianópolis. O desfile das escolas de samba ocorre na Passarela Nego Quirido (desde R$ 10; mais em liesf.net). Sexta, dia 24, a cantora Ludmilla se apresenta gratuitamente na Praça Fernando Machado.

Ouro Preto. A programação da cidade histórica está cada vez mais mainstream. Estão confirmados Nego do Borel, Marcelo D2, Thiaguinho, Valesca Popozuda (foto) e Molejo, entre outros. Confira: carnavalouropreto.com.

São Luís. Durante os dias de carnaval, a Praia Grande recebe várias apresentações dos tradicionais tambores de crioula.