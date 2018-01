Outros ícones

Apenas o parque de Anaheim, na Califórnia, havia sido inaugurado até então; a Disney World de Orlando só seria aberta em 1971. Nada de Woody e Buzz Lightyear, de Toy Story, ou Ariel, de A Pequena Sereia. Dumbo, Os Três Porquinhos e Pinóquio eram os mais queridos pelas crianças da época. As xícaras giratórias, hoje um brinquedo secundário, eram disputadíssimas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

It’s a Small World, passeio de barco com canção-chiclete e figuras animadas que cantam e dançam, estava entre os grandes hits do parque. Até hoje é um clássico, presente em todos os parques do grupo. Mas o mais surpreendente era o preço do ingresso: US$ 1,25. Pagava-se as atrações à parte, por US$ 0,75 cada – o talão, com 15 ingressos, saía por US$ 5,50. Hoje, a entrada dá direito a todos os brinquedos e vale US$ 96 para um dia – quanto mais dias de visita, mais barato o ingresso.