Outros parques

O público-alvo do parque são as crianças até 12 anos, portanto, não espere nada radical. Inaugurado em 2011, fica a 45 minutos de Orlando, com atrações inspiradas em peças de Lego - de gigantescos dinossauros a carrinhos. Site: florida.legoland.com

Debaixo d'água

Ir para a Flórida em julho significa passar um calor daqueles. Atrações com água são, portanto, um bálsamo. Há vários parques aquáticos, com praias artificiais e tobogãs dos mais variados graus de emoção, próximos a Orlando. O Sea World tem o Aquatica; a Disney, o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. E há o Wet'n Wild (wetnwildorlando.com).

Kennedy Space Center

Não são apenas os astronautas que frequentam o centro espacial: turistas também têm vez. Sábado será inaugurado o Space Shuttle Atlantis, exposição interativa de uma autêntica nave espacial. Quem também faz sucesso é a turma dos Angry Birds: no jogo, é possível acertar os porcos espaciais com enormes estilingues. Mais: kennedyspacecenter.com.