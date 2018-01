outubro é mês de...

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim como os fuscas, a cerâmica é a marca da cidade, a 3 horas de São Paulo. Até 1º de novembro, o Festival da Cerâmica inclui exposição de objetos, competições e workshops. Destaque para a abertura da fornada, dia 3, às 14 horas, no Forno Noborigama. Programação: oesta.do/ceramicunha.

3 Fartura à mesa

Se Minas Gerais já é conhecida por sua gastronomia, nos dias 3 e 4 ela será potencializada com o Festival Fartura, que reúne 130 chefs e produtores de 15 Estados. Degustações, cursos e muita variedade culinária estão previstos, além de espetáculos teatrais e musicais. Estarão presentes chefs de renome, como Manu Buffara (PR), Lia Quinderé (CE), Flávio Trombino (MG) e Tanea Romão (MG; foto), entre outros. Ingressos: R$ 15 ou 7 kg de alimento não perecível; farturagastronomia.com.br/belo-horizonte.

12 Voltar à infância

Depois do sucesso em São Paulo, com mais de 400 mil visitantes no Museu da Imagem e do Som (MIS), a exposição Castelo Rá-Tim-Bum chega para uma temporada no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro – onde fica até 2016. O público poderá ver de perto peças do acervo da produção e entrar em espaços do Castelo reconstruídos. Entrada grátis; informações: oesta.do/castelorj.

3 Noite em claro em Paris

Evento que inspirou a Virada Cultural paulistana, as Noites Brancas de Paris terão, nesta edição, obras de 30 artistas internacionais com a temática da sustentabilidade. Os trabalhos serão expostos em dois corredores, um a partir do Parque Monceau e outro, da Gare du Nord. Começa às 19 horas, vai até o sol nascer e é tudo gratuito: quefaire.paris.fr/nuitblanche.

2 Comidinhas em São Roque

A 23ª edição da Expo São Roque traz apresentações teatrais de casais famosos (às 13 e 19 horas), como Romeu e Julieta, Lampião e Maria Bonita, para personalizar o tema deste ano, Amores e Paixões. O foco principal, contudo, são as alcachofras e os vinhos produzidos na cidade – prove a flor e aprenda diferentes formas de cozinhá-la. Às 16h30, ocorre a pisa da uva. De sexta-feira a domingo, até 2 de novembro; de R$ 6 a R$ 22. Mais: exposaoroque.com.br.

7 Tilintar de canecas

O Parque Vila Germânica, em Blumenau, reabre suas portas para quase três semanas de tradição alemã regada a muita cerveja. A Oktoberfest vai até o dia 25 com comida, música e dança. Ingressos vão de gratuitos a R$ 30; a caneca de cerveja custa de R$ 6 a R$ 8.

31 Ópera no Marajó

Uma mistura inusitada é o mote do Banquete Ópera Festival, realizado na Ilha do Marajó, até 2 de novembro. O evento reunirá os chefs Thiago Castanho e Jerônima Brito para banquetes acompanhados de ópera ao vivo, com cantores e orquestra. Preço sob consulta; banqueteoperafestival.com.