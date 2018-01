outubro é mês de...

A 30ª edição da Oktoberfest em Blumenau ocorre entre os dias 3 e 20. Este ano o número de visitantes foi limitado a 37.704 pessoas simultaneamente. Ingressos custam R$ 6 (quintas-feiras) e R$ 20 (sextas e sábados) e podem ser comprados pela internet: oktoberfestblumenau.com.br

31 NY mal-assombrada

No Dia das Bruxas, a 40ª Village Halloween Parade (halloween-nyc.com) faz de Nova York uma passarela de zumbis, vampiros e outros demônios. O evento é gratuito, começa às 19 horas, terá mais de 50 bandas e requer apenas uma fantasia a caráter dos participantes

5 Virada parisiense

A 12ª Nuit Blanche (nuitblanche.paris.fr), mãe das viradas culturais, reúne artistas de todos os continentes em performances gratuitas por diferentes pontos de Paris. A celebração à arte contemporânea ocorre sempre no primeiro fim de semana de outubro e, este ano, terá instalações do britânico Martin Creed e intervenções do chinês Cai Guo-Qiang

23 Manjar inédito

Os chefs Wolfgang Puck e Daniel Bouloud compartilham caçarolas pela primeira vez no restaurante do Hotel Bel-Air, em Los Angeles. Serão servidos cinco pratos, feitos com ingredientes do dia, a US$ 220 por comensal. Para participar, escreva para contest.HBA@dorchestercollection.com

11 Pecados da carne

Aulas de culinária em espaços abertos, história da gastronomia, degustação e visitas a casas emblemáticas do ramo em Buenos Aires (com a possibilidade de abatimento na hora de pagar a conta). A Semana de la Gastronomía Porteña fica em cartaz até o dia 18, para nativos e turistas. Mais: facebook.com/SemanaGastronomia

4 Alcachofra e vinho

Pratos à base de alcachofra e a produção local de fermentados de vinho são as estrelas da 21ª Expo São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo. Este ano o tema do evento é cinema, e personagens famosos da telona estarão em cena. Ingressos custam R$ 5 (às sextas-feiras e demais dias após as 18 horas) e R$ 18 (sábados e domingos). Informações: exposaoroque.com.br