Outubro é mês de...

A ideia é trocar o dia pela noite. Centenas de performances, exposições, mostras visuais e shows vão ocupar e animar as principais áreas da capital francesa das 19 até as 7 horas do dia seguinte (3). As atrações são gratuitas. Mais informações: parisinfo.com.

4 London Restaurant Festival

Durante 15 dias, 800 restaurantes da capital inglesa participam do festival com menus especiais de no mínimo dois pratos e quatro níveis de preços (entre 10 e 25 libras). Há desde estrelas Michelin a bistrôs de bairro. Reservas: londonrestaurantfestival.com.

15 Ceará Music

São dois dias de festa no Marina Park Hotel, em Fortaleza, com shows de bandas famosas, entre elas, Black Eyed Peas, Skank, Paralamas do Sucesso e Los Hermanos. Ainda haverá tendas de eletrônico comandadas por DJs de renome como Anderson Noise. Ingressos desde R$ 100. Site: cearamusic.com.br.

29 Designer"s Open

A moderna Leipzig, cidade do leste alemão, será palco para 150 designers apresentarem trabalhos recentes em setores como desenho de interior, industrial, moda e comunicação criativa. O evento segue até dia 31 no Markurhaus e espera atrair 10 mil visitantes. A programação completa está no site designersopen.de.

31 Meia Maratona de Halloween

Tome fôlego e capriche na

fantasia. Porque o super-herói, o vilão e o competidor mais

rápidos estarão entre os

premiados da prova. A largada será às 7 horas no South Point Park, em Miami Beach. Inscrições: US$ 85. Site:www.halloweenhalfmarathon.com.