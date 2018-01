Outubro é mês de...

de Buenos Aires

Nas livrarias, bate-papos sobre a história da culinária portenha; jornadas de oficinas com cozinheiros de renome na Plaza de Mayo e no Parque Rivadavia; e alunos de escolas primárias se enfrentando num concurso de receitas familiares. É com estes e outros eventos especiais que Buenos Aires dará vida à sua 1ª Semana de la Gastronomia Portenha (probabuenosaires.com.ar). O evento será aberto ao público e com programação gratuita. Até dia 16.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

29 Halloween infantil em Londres

Passeio de barco fantasma e narração de histórias de terror farão parte do Halloween do londrino Canal Museum. A ideia é entreter os pequenos - adultos sem crianças não participam (canalmuseum.org.uk).

8 Tiree Wave Classic

Os melhores atletas de windsurfe do mundo se enfrentarão nas águas da remota ilha de Tiree, na Escócia, até o dia 14. Este ano, o festival Tiree Wave Classic completa 25 anos - portanto, espere muita adrenalina nas acrobacias, provas especiais e eventos comemorativos. Além da competição, o cenário paradisíaco do local (que é uma das chamadas Ilhas Hébridas) também ajuda a atrair fotógrafos e cinegrafistas que buscam os melhores cliques da combinação esporte aquático e natureza. Informações: www.tireewaveclassic.co.uk.

1Nuit Blanche Paris

O evento que propõe a parisienses e turistas trocarem o dia pela noite chega à sua 10ª edição. A cada ano, a Nuit Blanche tenta reunir os trabalhos mais inovadores e criativos da cena francesa e internacional - haverá apresentações e instalações de artistas alemães, canadenses e japoneses, entre outros - em espaços distintos da capital. As atrações, todas gratuitas, começam às 19 horas. Veja a programação no nuitblanchelive.paris.fr ou baixe o aplicativo no parisapps.paris.fr/apps.