outubro é mês de ...

Comida da Vovó é o tema do 2º Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves (MG). Até dia 28, mais de 20 restaurantes da região vão preparar pratos (R$ 10) em fogão a lenha no Clube Recreativo. Informações:

www.goncalves.mg.gov.br

24 Turismo reunido

Com mais de 50 países exibindo seus atrativos, a Feira das Américas da Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens) chega à 40º edição. Durante três dias, o pavilhão do Riocentro, no Rio, receberá mais de 25 mil profissionais e cerca de mil expositores do turismo em mais de 40 mil metros quadrados, que podem acompanhar palestras sobre os destinos. Inscrições no site: feiradasamericas.com.br

31 Carnaval horripilante

A festa é - literalmente - sinistra, na rua e de graça, mas para entrar só tem uma condição: estar fantasiado a caráter. Em plena quarta-feira de Dia das Bruxas, a Village Halloween Parade vai parar o charmoso bairro de Nova York com uma multidão que em 2011 reuniu mais de 50 mil fantasmas, caveiras e todo tipo de assombração. A 39ª parada começa às 19h30 e contará com centenas de artistas, dançarinos e 50 bandas. Bonecos gigantes e nova-iorquinos criativos completam o cenário. No site halloween-nyc.com há instruções de como curtir a farra e ideias de fantasias geniais.

18 Arte na Flórida

A pacata cidade de Bal Harbour, vizinha de Miami, lança o projeto Unscripted, uma série de exposições para resgatar e valorizar a memória e as tradições locais. Quem inaugura a mostra é o artista plástico de Miami George Sánchez-Calderón, com o projeto cujo título, Americana, foi inspirado na história da cidade e questiona o arquétipo do sonho americano. Mais: balharbourflorida.com

6 Outra noite em branco

A Nuit Blanche (nuitblanche.paris.fr), mãe de todas as viradas culturais mundo afora, chega à sua 11ª edição. Entre as pedidas está a exibição conjunta dos renomados artistas plásticos Jeff Koons e Takashi Murakami no Castelo de Versailles e a abertura de 15 mirantes que, normalmente, estão fechados ao público