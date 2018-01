Outubro em diante: o momento do Nordeste No fim de agosto, a tempestade tropical Isaac trouxe mar revolto e três dias de tempo ruim a Punta Cana - mas só tocou o solo no vizinho Haiti, vindo a transformar-se em furacão a caminho dos Estados Unidos. Até novembro, a possibilidade de pegar um furacão durante as suas férias no Caribe é pequena, mas existe. Mesmo as ilhas fora da passagem de furacões, como Aruba e Curaçau, experimentam a partir de outubro sua (moderadíssima) estação chuvosa.