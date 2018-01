Pacata com jeito urbano

Responsável por mais da metade de produção de vinho do país, a cidade tem tours de todos os tipos pelas vinícolas. Com duração de poucas horas, um dia inteiro, a pé, de bicicleta. Compramos nosso passeio em uma agência no centro de Mendoza, a Youth Travel Argentina: duas bodegas, uma fábrica de azeite e outra de chocolate, por 66 pesos (R$ 29). Divertido e delicioso.

Depois de tanta degustação e caminhadas, faça uma pausa na Praça da Independência, a maior da cidade. Perto dali está o Parque San Martín, onde fica o Cerro La Gloria, mirante de onde se vê toda a região e os infindáveis vinhedos.

Calçadas largas repletas de lojas e restaurantes com mesas do lado de fora formam o centro de Mendoza. As lojas ficam abertas até 21 horas, pelo menos (algumas vão até as 22 horas). Em compensação, das 13 horas às 16h30, a cidade inteira fecha para a siesta.

Dali, o movimento se transfere para os bares e clubes da Calle Aristides Villanueva, onde turistas se misturam aos moradores.