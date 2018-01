Pacote de viagem em dólar ou real? Compare e decida

Com dólar nas alturas, oscilando entre R$ 3,50 e R$ 4, repensar o destino de férias é medida que entrou de vez no radar dos brasileiros. Segundo o Ministério do Turismo, a intenção de viajar pelo País chegou, em agosto de 2015, a um índice recordista para os últimos cinco anos: 78% dos brasileiros que pretendem viajar pensam em fazer isso no Brasil. O dado é da pesquisa mensal sobre intenções de viagem.

Presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), Magda Nassar afirma que "cresceu nitidamente o interesse por pacotes de viagem nacionais". A entidade ainda não tem números - o relatório de cada ano é fechado em março seguinte. Em 2014, 68% do volume de vendas foi de pacotes nacionais. Em número de passageiros embarcados, a associação previu um aumento de pelo menos 15% para destinos nacionais até o fim de 2015. Mas não há como prever quanto dessa proporção virá da redução nos embarques internacionais.

"As companhias aéreas estão fazendo muitas promoções", diz Magda. "Por enquanto, sentiram uma redução entre 5% e 8% no número de passageiros", completa.

Mas, e na hora de escolher, efetivamente? Qual o peso real da alta do dólar no custo final do pacote de férias? Para ajudar na decisão, pedimos a três das principais operadoras de viagem no Brasil opções de pacotes ao exterior e alternativas com valor similar pelo Brasil. Na galeria, você encontra nove opções.