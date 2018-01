Pacotes de viagem até R$ 1 mil

Foz do Iguaçu

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

R$ 450 a R$ 791

O roteiro da Submarino Viagens é básico: 4 noites no hotel Normandie, com café da manhã e aéreo, por R$ 450. Com a Ahoba, são 4 noites no hotel Turrance Green, com café da manhã, aéreo, traslados de chegada e saída, passeios às cataratas, hidrelétrica de Itaipu e Vale dos Dinossauros. Por R$ 791.

Rio de Janeiro

R$ 478 a R$ 895

A CVC tem roteiro de ônibus de 3 dias com hospedagem no hotel Windsor Guanabara e passeio guiado a Petrópolis, por R$ 478. Outra opção é o pacote da Azul Viagens, com aéreo e 2 noites no Windsor Martinique Hotel, em Copacabana, por R$ 700. Da Top Brasil, 2 noites no Hotel Monte Alegre, na Lapa, com aéreo e café da manhã, por R$ 895.

Balneário Camboriú

R$ 499 a R$ 878

A visita ao Beto Carrero World é parte do pacote de R$ 499 do Hotel Urbano. São 3 noites, aéreo e ingresso. Da Ahoba, 3 noites custam R$ 538 com aéreo, traslado de Navegantes ao Hotel Ryan e café. Na CVC, a viagem é feita de ônibus, com guia e passeios a Blumenau, ao Beto Carrero e ao Parque Unipraias (sem ingressos). Por R$ 878.

Florianópolis

R$ 510

O pacote da Submarino Viagens oferece 4 noites no três-estrelas Garopaba Mar Hotel, com café da manhã e aéreo incluídos. Mais sobre Florianópolis: oesta.do/guiadefloripa.

Cidades Históricas de Minas

R$ 778

Roteiro de ônibus da CVC por oito cidades mineiras em 5 dias. Passa por Belo Horizonte, Congonhas do Campo, Sabará, Gruta de Maquiné, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Inclui guia, café e hospedagem no Hotel Cheverny.

Porto Seguro

R$ 836 a R$ 925

Na Filhos da Terra, por R$ 836, 7 noites no Bahiabacana Hotel, café da manhã, aéreo, traslados e um passeio. A TAM Viagens tem opção de 7 noites de hospedagem no Hotel Recanto do Sol, com café da manhã. Inclui ainda transfers de chegada e partida, aéreo e city tour, por R$ 922. Já na Submarino Viagens, 7 diárias no três-estrelas Hotel Costa Verde, com café e aéreo, R$ 925.

Ilha do Mel e Curitiba

R$ 818

De ônibus, o pacote da CVC inclui 4 noites no Hotel Del Rei, café, passeio de trem e travessia de barco.

Bonito

R$ 950

O passeio à Gruta de São Miguel está incluído no pacote de 4 noites da Azul Viagens. Com hospedagem no Hotel de Bonito, café e aéreo.

Natal

R$ 971 a R$ 979

Da Intercontinental, 3 noites na capital rio-grandense do norte com traslados, city tour e seguro, custam R$ 971. A BRT vende pacote de 5 noites com café, traslados e aéreo, a R$ 979.

Aracaju

R$ 990

A Agaxtur tem roteiro de 5 dias na capital do Sergipe com hospedagem, passagem aérea e traslado.

Salvador

R$ 925 a R$ 968

Quatro noites com aéreo e café, com a Transmundi, saem por R$ 925. No três-estrelas Sol Plaza, 7 noites na praia de Armação, pela CVC; aéreo e traslados, R$ 968.