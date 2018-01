Pacotes de viagem até R$ 2 mil

Maceió

R$ 1.079 a R$ 1.789

Por R$ 1.079 por pessoa, o roteiro do Hotel Urbano inclui 3 noites em Maceió, 2 em Maragogi e 2 em Porto de Galinhas, com café da manhã e aéreo de ida e volta. A opção oferecida pela TAM Viagens, custa R$ 1.520 com aéreo, transfers de chegada e saída e 7 noites no hotel Ritz Suítes, em Maceió, com café. O pacote da Azul Viagens, também inclui apenas Maceió: são 7 noites no hotel Maceió Atlantic Suites, com café da manhã e city tour incluídos, por R$ 1.789.

Mendoza

R$ 1.102,92

O pacote da Intercontinental para a capital do vinho na Argentina inclui passagem aérea, todos os traslados, três noites de hospedagem (com uma garrafa de cortesia por habitação), café da manhã, almoço com degustação e seguro.

Curitiba e Morretes

R$ 1.205

A descida até Antonina, na costa paranaense, passando por Morretes, no trem Great Brazil Express é o destaque do pacote da TT Operadora – o bilhete é para a litorina luxo. Inclui aéreo, hospedagem em Curitiba no hotel Transamérica Prime, city tour e um almoço típico.

Lins

R$ 1.298

O resort de águas termais Blue Tree Park Lins, no interior paulista, montou pacote de 4 noites com pensão completa (sem bebidas alcoólicas), que inclui transporte rodoviário desde São Paulo. Com a CVC e informações no próprio hotel.

Recife

R$ 1.377

Paga-se o valor por 4 noites na capital pernambucana, incluídos café da manhã, passagem aérea e transfers de chegada e saída. Da JVS Tour.

Fortaleza

R$ 1.384 a R$ 1.595

No pacote da Ahoba, R$ 1.384 valem 3 noites no hotel Golden Tulip Iate Plaza, com café da manhã, passagem aérea, transfers de chegada e saída e passeio à praia de Cumbuco. Com a Azul Viagens, no valor de R$ 1.595 estão incluídos voo, 7 noites no Praiano Hotel, café da manhã e city tour.

Montevidéu

R$ 1.401,40

Da Monark Turismo, o preço inclui aéreo, 3 noites com café da manhã e traslados entre aeroporto e hotel.

Gramado

R$ 1.575

No Villa Bella Hotel Conceito, são 5 noites com café da manhã. Inclui passagem aérea. Da Azul Viagens. Mais sobre Gramado (e Canela): oesta.do/gramadonoestadao.

Jericoacoara

R$ 1.611

Depois do voo a Fortaleza, pega-se um transfer (também incluído na ida e na volta) para vencer os 300 quilômetros rumo ao oeste, até o povoado de Jericoacoara. A hospedagem é por 3 noites no hotel My Blue, com café. Da Visual Turismo.

Caldas Novas

R$ 1.634

O pacote da Pomptur inclui voo fretado, traslados entre hotel e aeroporto na chegada e na partida, city tour de compras, 4 noites com meia pensão no hotel Thermas diRoma e dois acesso ao Thermas diRoma Acqua Park. Valor válido até o fim de setembro.

Itacaré

R$ 1.735

Passagem aérea a Ilhéus, transfers rodoviários de ida e volta a Itacaré, 4 noites de hospedagem com café da manhã e passeios guiados – trilhas, praias, passeio de canoa e visita a fazenda de cacau – estão incluídos no pacote vendido pela Ambiental.

Buenos Aires

1.976,40 (US$ 540)

Inclui três noites com café no Hotel Bristol, que fica no centro da capital da Argentina, mais aéreo, traslados de chegada e saída, seguro viagem e um city tour. Na Abreu.