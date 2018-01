Pacotes de viagem até R$ 3 mil

Praia do Forte

R$ 2.220 a R$ 2.710

Para se hospedar no Tivoli Ecoresort, o pacote oferecido pela New Age inclui aéreo, transfers de chegada e partida e meia pensão, por R$ 2.220. Já para ficar no hotel Iberostar Praia do Forte por 4 noites, com todas as refeições incluídas, mais passagem aérea e traslados de chegada e partida desde e para o aeroporto, são R$ 2.710 com a Ahoba.

Punta del Este

R$ 2.418,54 (US$ 699)

Um cupom no valor de US$ 20 para jogar no cassino do hotel está incluído no pacote da Abreu para Punta del Este, com hospedagem no hotel Conrad por 3 noites. Inclui café da manhã, aéreo, traslados de chegada e saída e acesso ao spa. Mais sobre Punta del Este: oesta.do/puntadelestenoestadao.

Lisboa e Madri

R$ 2.489

A Flot Viagens tem roteiro de 6 noites pelas duas capitais ibéricas, incluindo hospedagem, café da manhã mais duas refeições, traslados de chegada e saída e city tours.

Punta Cana

R$ 2.647

Da CVC, inclui 3 noites em Punta Cana, com hospedagem e todas as refeições, mais passagem aérea.

Napa Valley

R$ 2.767

Cinco noites em Napa Valley no hotel Super 8 Vallejo, com café da manhã, na CVC.

Arraial D’Ajuda

R$ 2.720

Com hospedagem no Arraial D’Ajuda Eco Resort, 7 noites com meia pensão (café da manhã e jantar), mais passagem aérea. Da Azul Viagens.

Orlando

R$ 2.739 a R$ 2.950

Para combinar uma visita à cidade dos parques (5 noites no Seralago Hotel) e uma passada curta em Miami (2 noites no Holiday Inn Golden Glades), o pacote do Hotel Urbano inclui aéreo, acomodações e aluguel de carro econômico com quilometragem livre, por R$ 2.739. Com a Azul Viagens, 7 noites em Orlando, no resort Cabana Bay, recém-inaugurado dentro do complexo da Universal, custam R$ 2.950, com passagem aérea. Mais sobre Orlando: oesta.do/20dicasparaOrlando.

Las Vegas

R$ 2.795

Quatro noites na cobiçada Las Vegas, com aéreo, hospedagem, cupons de desconto para compras nos principais shoppings e outlets. Quem leva é a Flot Viagens.

Aruba

R$ 2.933

Passar 4 noites curtindo as águas azuis-transparentes da bela ilha caribenha custa esse valor, com passagem aérea, hospedagem, café da manhã e seguro viagem. Com a Soft Travel. Mais sobre Aruba: oesta.do/arubanoestadao.