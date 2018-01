Pacotes econômicos para viajar no Natal

Com menos dinheiro no bolso, viajar no Natal e ficar em casa no ano novo (se você conseguir) é uma alternativa para economizar. Menos concorrido, o feriado de Natal tem preços mais em conta dos pacotes e serviços turísticos.

Selecionamos a seguir os pacotes mais em conta disponíveis nas principais operadoras do País para quem quer viajar no feriado de Natal. Os preços são por pessoa e incluem transporte desde São Paulo e hospedagem em quarto duplo. Exceções estão indicadas.