Pacotes nacionais para descansar no Carnaval

Centro- Oeste

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caldas Novas (GO)

O Rio Quente Resorts tem pacote de cinco noites a partir de R$ 3.250, por pessoa. O valor inclui meia pensão (café da manhã e almoço), aéreo, traslado para dois adultos e acesso ilimitado ao Hot Park, Parque das Fontes e Eko Aventura Park. Informações: (11) 3512 4830.

Nordeste

Aracaju (SE)

No Aquários Praia Hotel , o pacote de quatro noites da Decolar sai a partir de R$ 1.466, por pessoa (em base dupla), e inclui aéreo e café da manhã. Saída no dia 8 de fevereiro.

Costa do Sauípe (BA)

Na Costa do Sauípe Premium o pacote por quatro noites (de 9 a 13 de fevereiro) sai a partir de R$ 6.458,40, por casal (cortesia para uma criança de até 12 anos). O preço inclui todas as refeições, bebidas, serviço de praia, aula de ioga, kit de amenities by L’occitane e pacote de filmes pay per view. Aéreo é cobrado à parte. Informações: (11) 2711-4549 OU (71) 2104-7020.

Cruzeiro em Salvador (BA)

A MSC Preziosa tem pacote de sete noites a partir de R$ 2.269, por pessoa, pela CVC com cinco refeições diárias. A saída é por Santos (SP), no dia 10 de fevereiro. O roteiro passa por Ilhéus, Salvador e Ilha Grande. Informações: (11) 3003-9282.

Fortaleza (CE)

A Decolar tem pacote de sete noites a partir de R$ 1.130, por pessoa (em base dupla), com hospedagem no hotel Porto D’Aldeia Ecolodge. Ida em 8 de fevereiro.

Fortaleza (CE)

Com saída no dia 9 de fevereiro, as quatro noites no Hotel Iracema Travel custam a partir de R$ 1.498, por pessoa, pela CVC. O pacote inclui aéreo, traslado e passeios pela cidade e pela Praia de Cumbuco. Informações: (11) 3003 9282.

Fortaleza (CE)

O Bristol Jangada Fortaleza tem pacote para quatro dias (de 10 a 14 de fevereiro) a partir de R$ 1.164 com café da manhã. Não inclui aéreo.

Ilha de Comandatuba (BA)

A Zarpo Viagens oferece pacote por sete noites no resort de ilha Transamérica Comandatuba a partir de R$ 4.118, por pessoa, com meia pensão e transfer. Informações: (11) 4118-0928.

João Pessoa (PB)

Com saídas nos dias 9 e 10 de fevereiro, o pacote de cinco dias no Hotel Netuanah Praia, pela CVC, sai a partir de R$ 1.878, por pessoa e inclui aéreo, traslados, café da manhã e passeio pela cidade. Informações: (11) 3003 9282.

Maceió (AL)

O Pratagy Beach All Inclusive Resort - Wyndham tem pacote de cinco noites a partir de R$ 6.920, por casal. O valor inclui pensão completa e passeio às piscinas naturais do Pratagy. Informações: (11) 4009 7405.

Maceió (AL)

As oito noites com café da manhã e aéreo no Amenit Hotel custam a partir de R$ 1.957, por pessoa (em base dupla), pela Decolar. Saída no dia 8 de fevereiro.

Porto de Galinhas (PE)

Por cinco dias, a CVC tem pacote a partir de R$ 1.998, por pessoa, no hotel Pousada Jardins do Porto. Inclui aéreo, traslados e café da manhã. Informações: (11) 3003 9282.

Santa Cruz Cabrália (BA)

Por quatro noites (de 10 a 14 de fevereiro), o Resort Village Mata Encantada tem pacotes nas casas na árvore a partir de R$ 1.260, para o casal e, nas villas, a partir de R$ 2.600 (até seis pessoas). Não inclui aéreo; café da manhã e serviço de transfer são cobrados à parte. Informações: (11) 3230 7279 e (73) 9 9988 6464.

Trancoso (BA)

O Club Med tem pacote de cinco dias (de 9 a 14 de fevereiro) por R$ 5.120, por pessoa, com pensão completa, sem aéreo. Informações: (11) 4002 2582.

Natal (RN)

O pacote para quatro noites (de 9 a 14 de fevereiro) custa a partir de R$ 4.156, para duas pessoas, e inclui café da manhã. A programação tem feijoada com samba e luau na área verde do hotel. Aéreo não está incluído. Informações: www.wishnatal.com ou (84) 3220 8900.

Natal (RN)

O Hotel Bruma tem pacote de seis noites com café e aéreo a partir de R$ 1.532, por pessoa (em base dupla). Ida em 9 de fevereiro. Reservas pela Decolar .

Norte

Alter do Chão (PA)

A Turismo Consciente oferece pacote de cinco dias pelos Rios Tapajós e Arapiuns a bordo do Belle Amazon, a partir de R$ 3.950, por pessoa. O valor inclui traslados, pensão completa com bebidas, passeios com guia e taxas comunitárias de visitação e seguro viagem. Não inclui aéreo.

Sudeste

Águas de São Pedro (SP)

O hotel Avenida Charme Hotel tem pacote de quatro noites (entre 9 e 14 de fevereiro) a partir de R$ 3.000, para o casal; criança de até 10 anos é cortesia. Inclui todas as refeições. Informações: 0800 771 7900 e (19) 3482 7900.

Bragança Paulista (SP)

O Marina Estância Confiança oferece pacotes para cinco noites a partir de R$ 1.860, para casal, com café da manhã (criança de até 5 anos é cortesia). Ida em 9 de fevereiro. Informações: (11) 4217 1684.

Campos do Jordão (SP)

Por quatro noites (de 9 a 13 ou de 10 a 14 de fevereiro), o hotel Toriba oferece pacote a partir de R$ 6.810, por casal, com café da manhã. Crianças de até 2 anos têm cortesia. Informações: (12) 3668 5000 ou reservas@toriba.com.br.

Itu (SP)

A partir de R$ 8.201, a Fazenda Capoava oferece pacotes com diárias de quatro ou cinco dias para o casal, no Chalé Colônia com pensão completa. Informações: reservas@fazendacapoava.com.br ou (11) 2118 4142.

Lins (SP)

No Blue Tree Park Lins, a 425 quilômetros de São Paulo, o período de quatro noites (com de check-in no dia 9 ou 10), sai a partir de R$ 5.464,80 e inclui pensão completa e bebidas não alcoólicas. Informações: (14) 3533 6300 ou reservas.lins@bluetree.com.br.

Monte Alegre do Sul (SP)

A 116 quilômetros da capital, a Pousada da Cachoeira tem pacote de cinco dias a partir de R$ 3.000, para o casal (cortesia para uma criança até 5 anos). O valor inclui pensão completa. Pets são bem-vindos. Informações: (19) 3899 1692.

Nazaré Paulista (SP)

Por cinco noites (de 9 a 14 de fevereiro), o Hotel Estância Atibainha oferece pacote a partir de R$ 5.850, para o casal (cortesia para uma criança de até 12 anos), com pensão completa. Na programação tem baile de carnaval, baile de máscaras, roda de samba, mini trio elétrico e oficina de fantasia. Informações: (11) 2075 7200.

São José do Barreiro (SP)

A 300 quilômetros da capital, o MW Trekking tem pacote de quatro noites (de 10 a 14 de fevereiro) por R$ 2.920, para o casal. O valor inclui café da manhã, jantar, seguro viagem e roteiros de trekking pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina. Informações: (12) 3117 1220, (12) 9 9728 11 74 / 9 7590 40 65.

São Sebastião (SP)

A Pousada Porto Mare , em Maresias, tem pacote para cinco dias a partir de R$ 3.375, para o casal (cortesia para uma criança de até 5 anos), com pensão completa. Informações: (12) 3865-5272 ou (12) 98137-1250.

Socorro (SP)

O Chalés Santa Catarina tem pacote de quatro noites (de 9 a 13 de fevereiro) a partir de R$ 1.900, para o casal. O valor inclui café da manhã, uma massagem e abadá para o Bloco do Turista. Informações: (19) 9 9945 7555.

LEIA MAIS: Nada de deixar seu bichinho para trás: em Socorro, ele é bem-vindo não apenas em hotéis, mas também em passeios cheios de emoção pelo Rio do Peixe.

Sul

Balneário Camboriú (SC)

Por cinco dias, a CVC oferece pacotes a partir de R$ 1.798, por pessoa, no Hotel Ryan. O valor inclui aéreo, traslados, café da manhã e um dia de ingresso para o Beto Carrero. Ida em 9 de fevereiro. Informações: (11) 3003 9282.

Curitiba (PR)

Por cinco noites com café da manhã e aéreo, a Decolar oferece pacote a partir de R$ 438, por pessoa (em base dupla), no Caravelle Palace Hotel. Ida em 5 de fevereiro.

Florianópolis (SC)

Por cinco noites no Florianópolis Palace Hotel, o pacote por pessoa (em base dupla) sai por R$ 946, com café e aéreo, na Decolar. Ida em 8 de fevereiro.

Foz do Iguaçu (PR)

No Carimã Resort and Convention, o pacote da Decolar sai a partir de R$ 657, por pessoa (em base dupla), por três noites, e inclui café da manhã e aéreo. Ida em 7 de fevereiro.

Gramado (RS)

A CVC tem pacote de cinco dias no hotel Kehl Haus com aéreo, traslado, café da manhã e passeios por Gramado e Canela. A partir de R$ 1.798, por pessoa. Ida em 10 de fevereiro. Informações: (11) 3003 9282.

Gramado (RS)

O Hotel Saint Andrews, na Serra Gaúcha, terá churrasco ao ar livre com direito a harmonização de cervejas gourmet, open bar de rum e jantar especial com menu veneziano, assinado pelo chef André Soares. O pacote sai a partir de R$ 9.000 para o casal, com café da manhã, ceia e shows. Não inclui aéreo. Informações: (54) 3295 7700.