Pacotes nacionais para um Carnaval com folia

Nordeste

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recife (PE)

A CVC tem pacote de cinco dias, com saídas no dia 9 e 10 de fevereiro, no Hotel Vela Branca, a partir de R$ 2.278, por pessoa. O valor inclui aéreo, traslados, café da manhã e passeio pela cidade. Informações: (11) 3003 9282.

Recife (PE)

O Vila Rica Hotel oferece um pacote de seis noites a partir de R$ 2.561, por pessoa (em base dupla), com café da manhã, aéreo e entrada para o camarote Rhyno, no Galo da Madrugada. Ida em 9 de fevereiro. Informações: Decolar.

Salvador (Bahia)

O pacote de sete noites, com saída no dia 10 de fevereiro, sai a partir de R$ 2.979 no São Salvador Hotéis e Convenções, por pessoa (em base dupla), e inclui aéreo, café da manhã e ingresso para o Bloco do Camaleão. Informações: Decolar .

Sudeste

Rio de Janeiro (RJ)

As três noites no Blue Tree Premium Design Rio de Janeiro saem a partir de R$ 1.540 (apartamento acomoda até 2 adultos e uma criança de 6 anos). O pacote inclui café da manhã e serviços de beach club (prática de slackline, vôlei, frescobol e treino funcional, além de barracas, toalha e guarda-sol). Não inclui aéreo. Informações: (21) 3613 9700 ou reservas.design@blue.tree.com.br

Rio de Janeiro (RJ)

A Decolar tem pacote de três noites com hospedagem no Américas Benidorm Hotel a partir de R$ 1.917, por pessoa (em base dupla). Inclui aéreo, café da manhã e ingresso para desfile de escola de samba.

Rio de Janeiro (RJ)

Localizado em frente ao Parque Olímpico, o Venit Barra Hotel tem pacote de quatro noites (de 9 a 13 de fevereiro) por R$ 1.293, por casal, com cortesia para crianças de até 2 anos. Não inclui aéreo. Informações: reservas@venithoteis.com ou (21) 3993 9000 / 3613 8001.

Votuporanga (SP)

A Juca na Balada oferece pacote de até quatro dias (com saídas em 9 ou 10 de fevereiro) a partir de R$ 899, por pessoa. O valor inclui passagem de ônibus ida e volta (partindo de São Paulo, Santos, Jundiaí, Campinas e Rio de Janeiro), abadá para o Bloco do Oba com shows de Anitta, Wesley Safadão, DJ Alok e Simone Simaria, hospedagem com café da manhã (opções em São José do Rio Preto e Votuporanga) e ingressos para festas temáticas e na piscina. Informações: bit.ly/votuporangaOba.