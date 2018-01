Pacotes para esquiar no Canadá

Passagem aérea

O trecho SP–Vancouver–SP custa a partir de US$ 1.179 na Air Canada ( http://www.aircanada.com/ ; 0--11-3254-6630), US$ 1.199 na American Airlines ( http://www.aa.com/ ; 0300-789-7778) e US$ 1.575 na US Airways ( http://www.usairways.com/ ; 0800-761-1114)

O trecho SP–Montreal–SP custa a partir de US$ 991 na Air Canada (http://www.aircanada.com/; 0--11-3254-6630), US$ 1.005 na American Airlines (http://www.aa.com/; 0300-789-7778) e US$ 1.381 na US Airways (http://www.usairways.com/; 0800-761-1114)

Pacotes*

US$ 1.099: 7 noites em Mont Tremblant, com 6 dias de ski lift. Na Snowtime (http://www.snowtime.com.br/; 0-11-3088-3700)

US$ 1.330: 7 noites em Whistler, com 6 dias de ski lift. Na Snowtime (http://www.snowtime.com.br/; 0-11-3088-3700)

US$ 1.330: 7 noites em Banff, com 6 dias de ski lift. Na Snowtime (http://www.snowtime.com.br/; 0-11-3088-3700)

US$ 1.914: 6 noites em Banff e Lake Louise, com 3 dias de ski lift. Na Filhos da Terra Ecoturismo (0-11-3171-2000; http://www.filhosdaterra.com/)

US$ 1.938: 5 noites em Montreal e Mont Tremblant, com 4 dias de ski lift. Na Pisa Trekking (http://www.pisa.tur.br/ e 0--11-5052-4085)

US$ 1.756: 5 noites em Montreal e Mont Temblant, com 4 dias de ski lift. Na Sem Fronteiras (www. semfronteiras.tur.br e 0-11-2091-3595)

US$ 1.836: 5 noites em Montreal e Mont Tremblant, com 3 dias de ski lift. Na Soft Travel (http://www.softtravel.com.br/; 0--11-3017-9999)

US$ 1.976: 5 noites em Vancouver e Whistler, com 4 dias de ski lift. Na CI (http://www.ci.com.br/; 0-11-3677-3600)

US$ 2.089: 7 noites em Vancouver e Whistler, com 4 dias de ski lift. Na Pisa Trekking (http://www.pisa.tur.br/ e 0--11-5052-4085)

US$ 2.195: 7 noites em Vancouver e Whistler, com 5 dias de ski lift. Na Sem Fronteiras (http://www.semfronteiras.tur.br/ e 0-11-2091-3595)

US$ 2.376: 7 noites em Whistler, com 6 dias de ski lift. Na Nascimento Turismo (http://www.nascimento.com.br/; 0-11-3156-9944)

US$2.535: 7 noites em Whistler, com 6 dias de ski lift. Na Interpoint (http://www.interpoint.com.br/; 0--11--3087-9400)

US$ 2.570: 7 noites em Whistler, com 6 dias de ski lift. Na Maktour (http://www.maktour.com.br/; 0--11-3818-8222)

US$ 2.728: 7 noites em Mont Tremblant, com 6 dias de ski lift. Na Nascimento Turismo (http://www.nascimento.com.br/; 0-11-3156-9944)

US$ 2.792: 7 noites em Mont Tremblant, com 3 dias de ski lift. Na Monark: (http://www.monark.tur.br/; 0--11-3235-4322).

US$ 2.921: 7 noites em Mont Tremblant, com 6 dias de ski lift. Na Maktour (http://www.maktour.com.br/; 0--11-3818-8222)

US$ 3.051: 9 noites em Vancouver e Whistler, com 5 dias de ski lift. Na Ski Brasil (http://www.skibrasil.com.br/; 0--11-2169-9399)

US$ 3.941: 12 noites em Calgary e Lake Louise, com 3 dias de ski lift em Banff, Lake Louise e Jasper. Na Soft Travel (http://www.softtravel.com.br/; 0--11-3017-9999)

US$ 3.989: 8 noites em Whistler, Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks e Vancouver, com 1 dia de ski lift. Na Abreutur (http://www.abreutur.com.br/; 3702-1840) US$ 7.355,00: 7 noites em Vancouver e Whistler, com 6 dias de ski lift. Na Tereza Ferrari Viagens (http://www.terezaferrariviagens.com.br/; 0--11-302-1699)

* Preço mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo. Todos os pacotes incluem traslados até as estações de esqui.