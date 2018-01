Pacotes para quem quer ir acompanhado

Quem não tem experiência (ou disposição) para encarar sozinho uma expedição de bike pode comprar um roteiro com tudo planejado - até carros de apoio para qualquer imprevisto estão incluídos em pacotes de algumas operadoras especializadas nesse tipo de passeio. Os que já embarcaram em uma dessas aventuras aprovam a infra-estrutura disponível. ''Fiz minha primeira viagem com a Butterfield, há mais de dez anos, para Toscana, na Itália'', disse Roberto Feith, de 56 anos. O editor de livros, que mora no Rio, não tinha o costume de pedalar a turismo antes. ''Nem para fazer ginástica.'' Depois dessa experiência, já esteve nas regiões francesas de Provença e Borgonha, e no Vietnã. Também rodou pelo Marrocos e foi até a Nova Zelândia, onde se encantou com o cenário. ''É extraordinariamente bonito'', disse ele. ''Você tem uma viagem mais intensa quando conhece tudo isso de bicicleta.'' Siga o exemplo de Feith e escolha entre os destinos que listamos na seqüência: EXÓTICOS Com a Butterfield & Robinson,oito noites na Nova Zelândia por US$ 7.495. Na mesma operadora, dez noites no Vietnã custam US$ 6.995. Para a África do Sul, sete noites saem por US$ 6.995. Há também pacote de nove noites no Marrocos: US$ 7.995. Os valores incluem hospedagem, guias, carro de suporte e equipamentos. Sem aéreo. Informações: www.butterfield.com.br. ARGENTINA OU FRANÇA? Seis noites na Patagônia argentina por US$ 2.630, com a Bike Expedition. No sul da França, nove noites custam 3.340. Com hospedagem, equipamentos, guias, traslados e carro. Sem aéreo. Informações: www.bikeexpedition.com.br. POR AQUI Na Aurora Eco, cinco noites na Rota dos 7 Lagos, na Argentina, por US$ 3.916. Por R$ 4.952, quatro noites no sul da Bahia. Seis noites na Chapada Diamantina custam R$ 3.980. E cinco noites na Estrada Real, R$ 5.253. Valores incluem hospedagem, equipamentos, traslados e seguro. Sem aéreo. Site: www.auroraeco.com.br. MINAS Na Freeway, sete noites na Serra do Cipó saem por a partir de R$ 3.096, com hospedagem, carro de apoio, seguro e guias. Com aéreo. Informações: www.freeway.tur.br. BAHIA A Venturas & Aventuras leva para a Chapada Diamantina por sete noites. A partir de R$ 2.338, com passagens, hospedagem, refeições, carro de suporte, guias e seguro. Site: www.venturas.com.br.