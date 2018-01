Faltam 33 dias e sete ondas para 2018. Ou alguns quilômetros de estrada, para quem é de serra e interior, talvez horas de voo, se for o caso de comemorar a chegada do novo ano fora do Brasil. O importante é que, com os feriados mais queridos dos brasileiros batendo à porta, quem ainda não garantiu a viagem de fim de ano, a esta altura, deve estar sentindo comichão.

Para conseguir o melhor custo-benefício na passagem aérea, o buscador Expedia.com recomenda uma estratégia para corações fortes: esperar ainda um pouco mais. Pesquisa feita pelo site com base nos dados de 2016 mostrou que “o período mais caro para brasileiros reservarem viagens foi entre 31 e 60 dias de antecedência”, disse Carolina Piber, diretora executiva da Expedia na América Latina. “A partir de 20 dias antes do embarque, percebemos uma queda nos valores”, afirmou a executiva.

Trocar o exterior por um destino brasileiro é uma das estratégias que os viajantes vêm adotando este ano. Outro levantamento, feito pelo buscador Kayak.com.br, mostrou que os internautas brasileiros que pesquisam suas viagens na plataforma online estão preferindo destinos nacionais – com Rio de Janeiro e Salvador na dianteira, posições que no ano passado foram ocupadas por Miami, em primeiro, e Rio, em segundo. Além disso, no ano passado, metade da lista do Kayak era composta por destinos no exterior. Em 2017, só Miami e Buenos Aires aparecem entre as 10 primeiras posições do ranking.

Vai mesmo? Talvez você seja o tipo convicto de viajante que desistiu da lotação das praias, estradas e aeroportos; prefere economizar para fazer mais viagens ao longo do ano; ou trocar o caríssimo réveillon pelo menos superfaturado Natal fora de casa. Nestes casos, a editora do Viagem, Adriana Moreira, dá o caminho das pedras aqui.

Mas se, diante da ideia de ficar em casa nas datas festivas você só pensa no quanto vai sofrer vendo as fotos dos amigos nas redes sociais, é hora de colocar a mão na massa. Confira pacotes para viajar tanto no Natal quanto no réveillon – organizados por preços, para facilitar seu orçamento./ Colaborou Mônica Nobrega