A Rota dos Peregrinos, também conhecida como Old King's Road, virou caminho espiritual consagrado a partir de 1153 quando Trondheim foi sede do arcebispado norueguês. Mesmo com a saída da arquidiocese de lá, em 1537, a via não parou mais de receber andarilhos, que caminham, em média, 30 quilômetros por dia. No site visitnorway.com há uma lista com as melhores rotas.