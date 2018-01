País-encruzilhada repleto de riquezas e memórias No coração do Oriente Médio, a Jordânia é um país pequeno - a área total não ultrapassa 90 quilômetros quadrados. Ao norte, faz fronteira com a Síria (40 quilômetros a partir de Jerash). A leste, com o Iraque. Ao sul, com a Arábia Saudita (50 quilômetros desde a estrada para Wadi Rum). A oeste, as linhas limítrofes são ainda mais frágeis: o Mar Vermelho, no Golfo de Ácaba, é a fronteira natural com Israel, Egito e Arábia Saudita. Ali, a correnteza azul do Mar Vermelho desemboca no Rio Jordão, outra fronteira natural com Israel.