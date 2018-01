Paisagem É fácil de constatar no voo mais movimentado do território brasileiro, a ponte aérea Rio-São Paulo: paisagem bonita eleva o índice de felicidade a bordo. Já experimentou ficar na janelinha da esquerda, do Rio para São Paulo, ou na da direita, no sentido inverso? É Restinga da Marambaia, Ilha Grande, Ilhabela, Ubatuba, Guarujá, um monte de verde e azul antes de o avião embicar para o planalto paulista. Os 40 e poucos minutos passam voando.