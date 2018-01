Paisagem de cinema à beira do Lago Maggiore

Cidade Velha. Perder-se pelas ruazinhas rende boas descobertas. Fotos: Bruna Tiussu/AE

A cada ano, durante onze dias do mês de agosto, Locarno é tomada por diretores, atores e aficionados pela grande tela. Reunidos na Piazza Grande, eles são os responsáveis por dar vida ao Festival Internacional de Cinema, que desde 1946 faz a fama dessa cidade, localizada no cantão de Ticino.

Os rústicos edifícios em torno da praça recebem um gigantesco telão, na frente do qual são instalados assentos para até 8 mil espectadores por noite. Com exibição de grandes lançamentos, produções independentes e premiações, o evento movimenta a cidade. E garante animação adicional, bem do jeito que os moradores de Ticino gostam.

Mas mesmo quem não consegue programar a visita para a época do festival se encanta com a cidadezinha de traços medievais e atmosfera relax. Localizada ao norte do Lago Maggiore, Locarno conseguiu preservar igrejas, casarões, um castelo e um antigo santuário na parte mais alta da cidade. E dispõe de boa infraestrutura de hotéis e restaurantes.

Castelo Visconteo - tem baluarte assinado por Da Vinci

Por dentro do labirinto. É na própria Piazza Grande que você deve começar a desvendar os segredos de Locarno. As ruazinhas que partem dali levam aos labirintos (e ao charme extra) da Cidade Velha. Pequenos cafés, restaurantes e lojinhas se espalham pela região - alguns ficam empoleirados nas escadarias de pedra.

Basta se perder por ali para logo chegar ao discreto Castelo Visconteo. Ele começou a ser construído em 866 - os salões mais interessantes, de arquitetura renascentista, datam de 1400. Um pouco depois, em 1507, ganhou um belíssimo baluarte feito pelo mestre Leonardo da Vinci. O local, que serviu de morada para famílias nobres da época medieval, atualmente pode ser alugado para eventos.

No ponto mais alto da cidade, o Santuário da Madona de Sasso foi erguido no local onde a Virgem teria feito uma aparição ao monge Bartolomeo d’Ivrea, em 1480. Lá em cima, um pequeno museu e uma igreja contam a história. É possível chegar a pé - mas o funicular que parte do centro da cidade a cada 15 minutos permite uma bela vista do lago, que vai crescendo na paisagem.

Al dente

As delícias de Ticino têm forte influência da gastronomia italiana. Nos armazéns locais você vai encontrar ótimas pastas, além de azeites, geleias e temperos - as pimentas merecem atenção especial

Suíça ao ar livre

