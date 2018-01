Paisagem de cinema

Utah é uma coleção de raridades de naipes diferentes. São cinco parques nacionais entrecruzados por áreas de proteção ambiental, florestas e monumentos nacionais, parques tribais, estaduais e áreas selvagens. Um gigantesco lago salgado, diferentes cordilheiras, estações de esqui e rios ziguezagueando cânions cercados de desertos.

A diversão, no entanto, transcende a paisagem. Em Utah esconde-se a América profunda dos motéis de beira de estrada, das cidades pequenas, da Coca-Cola em garrafinhas de vidro, das lanchonetes com poltronas de couro vermelho, dos tratores em fazendas, dos campings com trailers, motorhomes e dos vestígios do Velho Oeste. O cheiro de um país que sentimos no cinema, mas que nunca encontramos em megacidades como Nova York, Los Angeles ou Miami.

Nada contra o cosmopolitismo que faz o viajante se sentir conectado com o mundo, mas Utah atua no sentido oposto. Vale mais a conexão com a terra e a disposição para caminhar entre a imensidão da paisagem, que retribui o esforço com uma surpreendente sensação de isolamento.

No sudoeste americano, a marca mais impressionante é a generosidade de espaço. As cidades se espalham na horizontal, o que faz do carro um bem de primeira necessidade. Há tantas vagas em hotéis, shoppings, lojas e centros comerciais que o incauto visitante duvida que a vida não seja um constante feriado.

Se a vasta dimensão das coisas potencializa o distanciamento das angústias urbanas, a frouxidão do espaço também atrai quem viaja em família. Quartos de hotel são apartamentos, sobram camas de casal, varandas e banheiros. Não que sejam luxuosos. No interior de Utah, muitos apenas cumprem a função básica de proporcionar uma boa noite de sono. No entanto, como todos os lugares empurram o visitante para fora da cama, chega a ser abuso exigir mais do que isso. Em outros pontos, como Park City, o padrão sobe muitos degraus até chegar ao clímax do requinte e do charme no Sundance Resort, capitaneado pelo ator Robert Redford.

Muito além da paz de espírito, Utah não é apenas a terra prometida dos mórmons, mas também a meca dos esportes em qualquer estação. No verão, a cartilha inclui golfe, mountain bike, rafting, escalada, rapel, canyoning, caminhada, montaria e pesca. Livres do calor e dos turistas, primavera e outono intensificam essa lista de prazeres, que cresce, no inverno, com a chegada da temporada de esqui e de snowboard.