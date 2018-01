A imensidão do Deserto Wadi Rum assusta tanto quanto a aparência do motorista que vai nos levar pelas dunas em um 4X4. Bem magro e de rosto sem barba, ele não tem mais de 15 anos. É melhor pensar que a infância bem vivida por ali já lhe deu experiência de sobra para guiar sem medo - e sem rumo - nas areias douradas.

Na caçamba, outras cinco pessoas cheias de vontade de sentir aquele frio na barriga. O ponto de partida é o organizado centro de visitantes do Wadi Rum. Lá já temos uma paisagem sem fim nem começo, marcada apenas pelos imponentes Sete Pilares da Sabedoria. Gigantescas, as formações rochosas receberam o mesmo nome do livro do britânico T.E. Lawrence, o Lawrence da Arábia (1888-1935), que lutou com os árabes contra o domínio turco, na Primeira Guerra Mundial.

Os carros começam a partir acelerados. É melhor se segurar firme e cerrar os olhos. Estamos contra o sol e a silhueta que vemos à frente é empolgante. As curvas são feitas com velocidade e o coração bate com força a cada descida. A seguir, uma freada brusca e... paramos. Mas, graças ao nosso jovem e experiente motorista, o carro volta a funcionar.

São duas paradas nessa primeira fase no deserto. Primeiro, um pit stop numa espécie de acampamento. Ali por perto, há inscrições rupestres nas rochas e muitos, muitos camelos. Inevitável tirar uma foto ao lado dos animais. As cores mudam e logo somos avisados que, em instantes, vamos assistir ao pôr do sol. Os jipes estacionam num vale e, para onde quer que se olhe, há areia e um horizonte sem-fim. Uma enorme pedra serve como arquibancada. Todos arriscam a breve escalada e sentam-se para ver o grande disco morrer entre as dunas.

TEMPESTADE

Quando a noite se impõe e o céu se torna prateado de tantas estrelas, já estamos sentados em torno de uma faiscante fogueira. Ao nosso redor, cabanas beduínas cobertas por pele de cordeiro. Esse será o cenário da noite no deserto.

Muitas taças de vinho jordaniano acompanham a deliciosa refeição. Vestidos com o tradicional dishdasha (espécie de túnica longa usada pelos homens) e com turbantes na cabeça, os beduínos servem com satisfação o prato principal, o zarb. O assado de cordeiro é cozido em um buraco na areia e por ali fica durante três horas. O sabor é indescritível e a carne chega a derreter de tão macia.

Ajudados por algumas outras taças de vinho, os turistas arriscam uma dança ao som da música árabe. A esse ponto, o grupo já está craque na complexa arte de fazer turbantes beduínos. Já é alta madrugada. Mais algumas horas e todos estão de volta às cabanas.

O efeito do álcool parece desaparecer. O vento gelado vence as grossas camadas de pele e a areia entra aos montes. O ranger das ferragens que sustentam a cabana parece o riso de hienas nervosas. Quem disse que alguém consegue dormir? A tempestade de areia arrasta tudo lá fora e não resta outra opção a não ser entender as vontades da natureza.

O dia chega, caras amassadas tentam encarar com humor a experiência não muito agradável da noite no deserto. O café da manhã tem pão pita quentinho, homus e café com leite. É hora de voltar à civilização e guardar na memória cada instante mágico e eletrizante de Wadi Rum.

Tour e acampamento no deserto: Capitan's Desert Camp; tel.: (00--962-3) 201-5995

CARDÁPIO

Zarb: a carne de cordeiro com legumes é colocada em um enorme tonel e enterrada na areia junto com as brasas. Depois de um dia inteiro de cozimento, o aroma forte do prato fica mais acentuado e os pedaços chegam a desmanchar na boca.

Homus: a pasta feita de grão-de-bico não pode faltar em nenhuma refeição (nem no café da manhã). A feita no país é deliciosa e mais grossa que as encontradas nos restaurantes brasileiros.

Mansaf: é um dos pratos mais típicos do país e leva arroz e amêndoas. É basicamente um mexido com um pouco de tudo, inclusive ervas aromáticas com sabores marcantes. Para acompanhar, molho feito à base de iogurte.

Café e chá: se você gosta de cardamomo, vai se encantar com as bebidas quentes. Caso contrário, não vai suportar nem o cheiro. Absolutamente tudo leva a semente, que acaba escondendo o verdadeiro sabor do café e do chá preto.