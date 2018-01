Largos campos, florestas, riachos e montanhas se espalham pelo horizonte. São paisagens que estão atualmente nos cinemas como cenários do filme Rei Arthur – A Lenda da Espada, que estreou há duas semanas no Brasil. O Parque Nacional Snowdonia fica na porção noroeste do País de Gales e proporciona imersão na natureza, atividades radicais e muitas histórias.

O parque é uma das principais atrações do País de Gales. Tours organizados partem de cidades nos arredores, como Bangor e Caernarfon (leia mais nesta página). Esta não é uma área isolada: há pelos arredores fazendas, hotéis, casas e moradores. Diz a lenda que a famosa espada do Rei Arthur está em um dos lagos do parque: Llydawn, Ogwen ou Dinas.

Meu tour foi organizado pelos Celticos (bit.ly/toursnowdonia) e custou 390 libras (R$ 1.650) para até quatro pessoas, com transporte e refeições. Mas é possível ir por conta própria, de carro alugado. O site oficial de Snowdonia tem sugestões de itinerários de um dia com temáticas diversas: aventura, comida, família, econômico e mitos e lendas, que fala também sobre o Rei Arthur. Veja: bit.ly/temassnowdonia.

O passeio por Snowdonia começou na Ugly House, um casebre que não merece o nome que tem – casa feia, em português. Trata-se de um salão de chá com lindas paredes de pedra do começo do século 20. Experimente por ali todos os bolos que conseguir para juntar energias para as caminhadas pela região: theuglyhouse.co.uk.

Uma das histórias que se ouve por ali é a do cão Gelert, que tem até um túmulo de pedra em sua homenagem (beddgelerttourism.com/gelert). Gelert era o cão do príncipe Llewelyn, o Grande, no século 13. Conta-se que o príncipe saiu para caçar e percebeu que Gelert não estava com ele. Preocupado, voltou para casa e se deparou com um rastro de sangue. Desesperado, o príncipe correu ao berço do filho, um bebê de poucos meses, e encontrou o chão do quarto e as roupas de cama da criança também ensanguentados.

Certo de que o cão havia matado seu filho, o príncipe fincou a espada no animal, que grunhiu violentamente e morreu. Minutos depois, Llewelyn encontrou o filho ileso, próximo de um lobo, que havia sido morto por Gelert para salvar a criança.

O príncipe então teria carregado a culpa por toda sua vida. Uma estátua de Gelert, em tamanho “real” também pode ser visita no interior do parque.

Paradas. Não há exatamente um roteiro a ser seguido em Snowdonia. É possível dirigir e ver de perto o Monte Snowdon, cartão-postal que atrai trilheiros para a caminhada até o topo, a 1.085 metros de altitude. É a montanha mais alta do País de Gales. A selfie lá no alto, com o Lago Glaslyn e o vizinho Llydaw ao fundo, é um clássico.

Vale ainda visitar o gratuito Slate Museum, almoçar em um dos restaurantes da região e ainda visitar o Dolbadarn Castle, uma torre que pode ser vista por dentro e que já foi uma espécie de base militar estratégica nos tempos do príncipe Llywelyn, o Grande. É um dos pontos mais bonitos do parque.

Como ir: até Bangor, há trens que partem de Londres (a partir de 39 libras, R$ 165) ou de Cardiff (27 libras, R$ 115); nationalrail.co.uk. De Bangor a Caernarfon são 13 km. Vá dé táxi: a corrida vai custar cerca de 20 libras (R$ 84).

Clima: Snowdonia é ótima escapada de três dias a partir de Londres ou Cardiff, mas pesquise o clima antes da viagem. Em um dos dias da minha visita, em fevereiro, as atrações ficaram fechadas por causa da ventania.

Idioma: No dia a dia, os moradores do País de Gales falam o galês; mas o inglês é bem falado e entendido e não há dificuldades para se comunicar somente neste idioma. Aprender palavras básicas em galês, no entanto, é visto com simpatia.

Hospedagem: O hotel Black Boy Inn tem arquitetura tradicional do País de Gales. Há um pub e restaurante com vários tipos de cervejas artesanais. Os funcionários ajudam a agendar carros para passeios. Diária desde 120 libras (R$ 508), para dois, com café: black-boy-inn.com.

Comida e sobremesa: O ótimo pub e restaurante do Black Boy Inn hotel faz bons pratos típicos ingleses como torta de carne e fish and chips por 20 a 30 libras (R$ 85 a R$ 127). Na sorveteria Palas Caffi, na frente do castelo, 3 bolas de sorvete artesanal custam 4 libras (R$ 17).

Comprinhas: Há diversas lojas de souvenirs espalhadas por Caernarfon, que vendem dos famosos dragões vermelhos da bandeira do País a capacetes e escudos medievais. Mas escolha bem: a maioria dos produtos é made in China mesmo.