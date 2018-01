Paisagens selvagens em Banff

Na terra dos caubóis, fincada entre as regiões mais frias do Canadá habitável, o esqui ganha ares de grande aventura na neve, com sensação térmica que em alguns momentos pode ser de 40 graus negativos. Lake Louise, Mount Norquay e Sunshine Village dividem parte da área do majestoso Parque Nacional de Banff, com paisagens declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985.

Sempre citada na lista dos melhores cenários para esquiar na América do Norte, Lake Louise (www.skilouise.com) conta com 139 pistas - 45% do terreno é voltado para atletas de nível intermediário. Para os mais experientes, o grande desafio é descer em áreas acidentadas, típicas das Montanhas Rochosas, na província de Alberta.

DOG SLED

A pouco mais de 50 quilômetros de Lake Louise, o povoado de Banff abriga os visitantes da estação. A vila é a única permitida dentro do parque e não pode exceder 8 mil habitantes fixos, para não interferir no meio ambiente. Por isso mesmo, não se surpreenda ao ver animais selvagens, como veados, circulando em meio às casas.

Uma boa forma de conhecer a natureza da região é fazer um passeio de trenó, puxado por cachorros, em plena floresta (fique tranquilo, os ursos-negros permanecem hibernados até o fim de abril). No dog sledding, a temperatura polar e a paisagem de árvores cobertas pela neve oferecem uma sensação de paz surreal.

A experiência em Alberta não será plena sem a tradicional carne de bisão, espécie de búfalo. E o lugar para degustar a maciez da iguaria deve ser o Glacier Saloon, restaurante inspirado no Velho Oeste. Para esticar sem perder o tema, termine a noite em um karaokê na modesta avenida principal, onde a música country predomina.

Norquay: o menor resort da região é também o mais perto do centro. Com boa estrutura para receber famílias, tem a maior parte das pistas para iniciantes e intermediários ( www.banffnorquay.com )

Sunshine Village: rodeada por três montanhas - Goat"s Eye, Mount Standish e Lookout Mountain -, a estação conta com mais de cem pistas, a maioria de nível intermediário ( www.skybanff.com )